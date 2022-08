Una Vita Anticipazioni Gran Finale: Una Puntata Speciale, e con Sorpresa, ambientata nel XXI secolo

Anticipazioni TV

Una Vita si avvia al suo atteso finale di Stagione. La Soap di Canale5 che in Spagna è già arrivata alla sua conclusione, è agli sgoccioli ma ci lascia ancora qualcosa da scoprire. Come la puntata speciale, ambientata nei nostri anni, che potrebbe riservare una grande sorpresa.

In questo caldissimo Ferragosto 2022 vogliamo farvi un piccolo regalo. Arrivati ormai al giro di boa di questa estate, vogliamo darvi una piccola Anticipazione su quello che succederà nel Gran Finale di Una Vita. La Soap di Canale5 si avvia alla fine e l'ultima puntata dell'ultima stagione, potrebbe andare in onda addirittura questo autunno. Ma un appuntamento così seguito e così amato da anni poteva lasciarci e lasciare i suoi fan spagnoli senza una puntata speciale? Ma certo che no, ed ecco che vi riveliamo che potrebbe essere trasmesso anche in Italia l'episodio sorpresa, ambientato ai giorni nostri e con protagonisti Felipe e Lolita.

Una Vita: la Soap tornerà il 22 agosto 2022

Cominciamo con il ricordare che anche questa settimana Una Vita non andrà in onda. L'appuntamento tornerà regolarmente il prossimo lunedì 22 agosto 2022. Per la Soap di Canale5 si tratterà dell'ultimissimo stop – cambi di palinsesto dell'ultimo minuto permettendo – sino al Gran Finale, previsto per autunno o inverno 2022. Mancando pochi episodi all'epilogo, Mediaset ha pensato di mandare in vacanza Acacias 38 e di far tornare i suoi abitanti a fine agosto, prontissimi per lo sprint finale.

Una Vita in arrivo il Finale di Stagione della Soap di Canale5

Una Vita è ormai alla sua ultima stagione. In Spagna la Soap si è conclusa lo scorso anno, poco prima dell'estate, mentre in Italia mancano ancora alcuni episodi. Vi anticipiamo che ne vedremo davvero delle belle e scopriremo quale sarà il destino della perfida Genoveva Salmeron. Vi abbiamo infatti già rivelato che molto presto, nel quartiere, arriverà Gabriela. La ragazza si rivelerà essere la figlia della Dark Lady, venuta a cercare la madre che non ha mai conosciuto. Sarà lei - e un reddivivo Aurelio - a mettere la parola fine alla storia della signora di Acacias 38 e la sua mano verrà guidata dalla non morta Cayetana. Sì, avete capito proprio bene. Si scoprirà che la Sotelo-Ruz non è stata uccisa dall'incendio – ecco perché non è stato trovato il corpo – e che la Signora delle Signore (non ce ne vogliano Donna Francisca de Il Segreto e Ursula) delle Soap è pronta a riprendersi il suo posto e il suo regno. Attenzione, sappiamo che avreste voluto rivederla, ma Cayetana non comparirà nell'ultimo episodio. Si farà viva tramite una telefonata.

Una Vita: Episodio Speciale per il Gran Finale

Una Vita si concluderà con l'ultimo episodio e con tutti i suoi personaggi festanti. Le vicende amorose rimaste in sospeso e tutt'ora in sospeso nelle puntate in onda in Italia, si scioglieranno come nodi su un pettine e Genoveva verrà assassinata. Felipe sposerà Dori, Lolita e Fidel capiranno di amarsi, torneranno Susana e Armando così come Leonor e Iñigo, ora genitori di tre gemelle. Insomma un epilogo danzante per una Soap durata sette anni. Ma a chiudere definitivamente la Stagione c'è un episodio speciale che speriamo vivamente venga trasmesso anche su Canale5. Se così fosse, questa puntata ci porterà ai giorni nostri, nel 2020 precisamente, e vedrà Marc Parejo, interprete di Felipe, arrivare al civico 38 affermando di essere un parente dell'Alvarez-Hermoso. Sarà mentre si aggira tra i luoghi in cui ha vissuto il suo antenato, che incontrerà Lola, parente della nostra Lolita. I due sembreranno avere una certa alchimia e lasceranno presagire che tra loro possa nascere qualcosa. Ci lasceranno quindi con una domanda: Felipe e Lolita, unici personaggi a essere stati presenti sin dall'inizio, non saranno alla fin fine i veri protagonisti di Una Vita legati in eterno dalla storia di Calle Acacias?

