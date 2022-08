Una Vita Anticipazioni dal 5 al 10 settembre 2022: Aurelio furioso. Genoveva non deve abortire!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Puntate di Una Vita in onda dal 5 al 10 settembre 2022. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Scopriamo le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap spagnola Una Vita, in onda dal 5 al 10 settembre 2022 su Canale 5, come sempre a partire dalle 14.10. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 5 settembre 2022

Jacinto e Casilda si ingegnano per trovare un modo che consenta a Maruxina di vincere il viaggio a San Sebastian a cui tiene tanto.

Puntata in onda Martedì 6 settembre 2022

Informato da Marcelo che Genoveva ha intenzione di interrompere la gravidanza, Aurelio è deciso a fermarla. Liberto rivela a Pascual che Hortensia vuole piantare dei vigneti nella tenuta di Burgos.

Puntata in onda Mercoledì 7 settembre 2022

Fidel regala a Lolita uno scialle e un giocattolo per Moncho per scusarsi del suo comportamento a cena, in cui ha parlato solo degli anarchici.

Puntata in onda Giovedì 8 settembre 2022

Aurelio rivela a Genoveva di essere al corrente della gravidanza e del fatto che lei vuole interromperla. Le intima, quindi, di portarla avanti ma Genoveva si rifiuta.

Puntata in onda Venerdì 9 settembre 2022

Aurelio uccide Cuevas e sequestra Rodrigo perché vuole impossessarsi della formula per il gas tossico. Rodrigo non è disposto a rivelare il prezioso segreto.

Puntata in onda Sabato 10 settembre 2022

Servante e Jacinto cercano di promuovere il ballo di beneficenza distribuendo dei volantini nel quartiere. Fidel racconta a Ramon che Leonardo non ha voluto collaborare.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.