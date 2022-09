Una Vita Anticipazioni 30 settembre 2022: Ramon inizia a dubitare di Fidel

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 30 settembre 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 14.15 su Canale5: Ramon scopre che la polizia ha catturato un anarchico molto giovane e si sente in colpa vedendo i modi utilizzati per farlo parlare.

Anticipazioni Una Vita: Fidel e Ramon uniti contro gli anarchici

Dopo la morte di Carmen e Antonito, Ramon ha iniziato a meditare vendetta e l'incontro con Fidel è stato provvidenziale; anche il poliziotto infatti, impegnato ormai da anni a combattere gli anarchici, sembra pronto a tutto per vendicare sua moglie e suo figlio, anche loro vittime dell'attentato. I due hanno stretto una sorta di patto e fondato una specie di organizzazione segreta che cattura gli anarchici e li tortura per farli confessare sui futuri piani.

Anticipazioni Una Vita: Ramon inizia a dubitare dei metodi di Fidel e dalla polizia

Col passare del tempo e diverse operazioni, non tutte finite per il meglio, Ramon inizia a dubitare dei metodi coercitivi usati da Fidel. Ramon sentirà di non condividere più l'agire del compagno e della polizia, soprattutto perché inizia a rendersi conto che i suoi nemici sono ormai solo ragazzi giovanissimi. Quando infatti Fidel informerà Ramon dell'ennesimo fermo della polizia, il Palacios rimarrà davvero sconcertato...

Ramon si sente in colpa, nella Puntata di Una Vita del 30 settembre 2022

Fidel informa Ramon di un nuovo fermo, si tratta di un anarchico, un ragazzo giovanissimo. Come tutti anche lui verrà messo sotto torchio, picchiato e torturato fino allo stremo. Se il ragazzo non confesserà la polizia andrà fino in fondo, anche a costo di ucciderlo. Ramon questo lo sa bene e inizia a soffrirlo. Il Palacios è tormentato dalla colpa, per vendicare i suoi cari, ha finito per diventare uno che gioca con la vita umana, proprio come gli anarchici!

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10