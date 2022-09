Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 23 settembre 2022. Ecco le Trame dell'episodio in onda alle 14.15 su Canale5: Azucena ha deciso di chiudere definitivamente con Angel, dopo aver scoperto che il ragazzo è un codardo. La giovane si è affrettata a rivelarlo a Guillermo, pronta ad accettare la sua corte. La Quiñonero riceve un biglietto dal Sacristan, che le dà appuntamento ai giardini del Principe. La figlia di Hortensia, felice di incontrarsi con il suo innamorato, si troverà però davanti a una scena raccapricciante. Vedrà Guillermo baciare Claudia. Intanto Aurelio, dopo aver risolto la questione del giornalista, convoca i signori di Acacias a una riunione. Il Quesada vuole parlare dei suoi laboratori, pronti all'apertura.

Anticipazioni Una Vita: Azucena e Guillermo pronti a fidanzarsi?

Azucena ha scoperto la verità sul carattere di Angel. Durante la rapina alla locanda, il ragazzo si è dimostrato un vero codardo e lei, delusa, ha deciso di rompere ogni rapporto con lui. La ragazza ora può frequentare Guillermo, a cui aveva rivelato di non essere libera e di non poterlo incontrare per via del suo legame con Angel. Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che i due innamorati saranno pronti a cominciare una relazione, in barba ai loro genitori. Azucena si è addirittura ribellata a sua madre e sua zia, per ottenere la sua libertà. Ma andrà tutto liscio o qualcosa potrebbe far vacillare questa situazione?

Azucena vede Guillermo baciare Claudia in Una Vita Anticipazioni 23 settembre 2022

Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che Azucena sarà felicissima. Ora che si è liberata di Angel può coronare il suo amore con Guillermo. Il ragazzo le manderà un biglietto, con il quale le darà appuntamento ai giardini del Principe. La Quiñonero pregusterà il momento in cui si troverà tra le braccia del Sacristan ma una volta arrivata nel luogo di incontro, si troverà davanti a uno spettacolo spaventoso: Guillermo sarà impegnato in un bacio appassionato con Claudia. La giovane si sentirà tradita e correrà via, senza parole. Cosa è successo? Perché darle quel messaggio e farsi trovare insieme a un'altra? È una cosa imperdonabile. Guillermo Sacristan la pagherà!

Una Vita Anticipazioni: Aurelio ha un annuncio da fare

Il piano di David è fallito e Aurelio è passato al contrattacco. Il Quesada ha fatto bene i suoi conti ed è riuscito a corrompere il giornalista contattato dall'Exposito e fargli scrivere un articolo a favore dei suoi laboratori. Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che il marito di Genoveva avrà in mentre anche altro. Convocherà i signori di Acacias, al ristorante di Pascual, per rivelare a tutti la sua intenzione di aprire molto presto i suoi laboratori e di procedere il più veloce possibile. Questa riunione sarà però solo un pretesto per scatenare il panico nel quartiere e per gioire di avere in pugno Acacias 38.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10