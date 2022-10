Una Vita Anticipazioni 14 ottobre 2022: Aurelio è in trappola!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 14 ottobre 2022 su Canale 5. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 rivelano che Rodrigo metterà fine al regno del terrore di Aurelio. Il Lluch ucciderà il Quesada mentre Genoveva accuserà un nuovo malore.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 14 ottobre 2022 e scopriamo insieme cosa succederà nell'episodio della Soap Americana – su Canale5 dal lunedì al sabato – in onda alle 14.10. Ecco le Trame: per Aurelio è arrivata la resa dei conti. Dopo aver seminato il terrore ad Acacias, il Quesada pagherà per quello che ha fatto, con la sua stessa moneta. Rodrigo metterà a segno il piano ben orchestrato da lui e Genoveva. Intanto la Salmeron, ultimamente molto debilitata, avrà un malore. Marcelo e Luzdivina la soccorreranno ma per il bambino che porta il grembo non ci sarà nulla da fare. Hortensia invece otterrà la cifra chiesta per brevettare il manico pulitore. La donna e la sua famiglia, con questa somma, risolveranno tutti i problemi economici della famiglia.

Aurelio in trappola: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 14 ottobre 2022

Il regno di terrore di Aurelio sta per finire. Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che la puntata del 14 ottobre 2022, sarà determinante per le trame della Soap Spagnola. Nell'episodio vedremo Rodrigo mettere a segno il piano concordato con Genoveva. Il Lluch non potrà più aspettare, non dopo aver scoperto che David è stato rapito e deciderà di agire subito. Si presenterà quindi ai laboratori Quesada e darà appuntamento ad Aurelio con una scusa. Una volta rimasto solo con lui, lo immobilizzerà e lo narcotizzerà. Al suo risveglio, il cattivo della storia si troverà legato e impossibilitato a muoversi. Il chimico gli rivelerà di volerlo uccidere e di volerlo fare con lo stesso composto che lui desiderava così tanto. Rodrigo riempirà le stanze del suo gas e poi darà fuoco all'edificio, lasciando Aurelio dentro a morire.

Anticipazioni Una Vita Puntata del 14 ottobre 2022: Genoveva si sente male

Genoveva stava per morire e solo l'intervento di Marcelo e Ignacio ha evitato il peggio. Ma la grossa dose di narcotici assunta dalla Salmeron, ne ha comunque debilitato la salute. Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che la donna accuserà nuovamente un malore. Sarà ancora una volta Marcelo a prestarle soccorso e con lui ci sarà pure Luzdivina. I due, nella puntata del 14 ottobre 2022, accorreranno al capezzale della loro padrona, preoccupati per la sua ennesima crisi. Questa volta Genoveva pagherà caro il suo momento di debolezza.

Una Vita Anticipazioni: Hortensia risolve i problemi economici della sua famiglia

Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che Hortensia risolverà i problemi economici della sua famiglia. Nella puntata del 14 ottobre 2022, la sua richiesta per il brevetto del manico pulitore sarà accolta. L'invenzione è stata la vera salvezza per le Rubio, che ora possono tornare a fare la vita delle signore, senza più alcun ostacolo.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 10 al 15 ottobre 2022

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10