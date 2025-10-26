Un Professore 3: Nicolas Maupas e Damiano Gavino raccontano la nuova stagione a Il Festival dello Spettacolo

Anticipazioni TV

Un Professore 3 sta per arrivare. Dal prossimo 20 novembre 2025 la nuova stagione della fiction con Alessandro Gassmann sbarcherà su Rai1 e sono tante le novità e le sfide in arrivo. Nicolas Maupas e Damiano Gavino, alias Simone e Manuel ne hanno parlato a Il Festival dello Spettacolo.

Un Professore 3 sta per arrivare. La nuova stagione della fiction con Alessandro Gassmann nei panni del professor Dante Balestra sbarcherà su Rai1 il prossimo 20 novembre 2025 e Nicolas Maupas e Damiano Gavino sono molto curiosi di sapere come gli spettatori accoglieranno le nuove puntate della serie, che vedranno i loro protagonisti affrontare un momento molto importante per la loro vita: la maturità.

I due giovani attori sono stati protagonisti di un talk con il pubblico – molto felice di vederli – a Il Festival dello Spettacolo e hanno avuto modo di rivelare alcune curiosità sugli episodi in arrivo ma anche di condivire ricordi personali sulla loro maturità e sulle loro prime esperienze di uomini maturati, maturi, adulti.

Un Professore 3: Nicolas Maupas e Damiano Gavino si raccontano

Un Professore 3 è stata presentata a Casa Alice durante la Festa del Cinema di Roma nei giorni scorsi e durante la presentazione è stato reso noto quale sarà l'argomento principale di questa appassionante e impegnativa - soprattutto per gli studenti del professor Balestra - nuova stagione. Nicolas Maupas e Damiano Gavino hanno rivelato che i nuovi episodi della serie porteranno i loro Simone e Manuel ad affrontare un momento importante, la maturità. La “sfida scolastica finale” è il motore del tema guida della stagione ovvero il coraggio di scegliere. Ogni protagonista – anche le new entry – dovranno fare delle scelte per il loro futuro.

Maupas ha rivelato che Simone riuscirà a rimanere fedele al suo istinto di prendersi cura degli altri, nonostante le delusioni e i dolori già affrontati e che dovrà ancora affrontare. Gavino ha invece confessato che il suo Manuel dovrà fare delle scelte personali ed economiche che lo porteranno a crescere ulteriormente e a raggiungere la maturità oltre quella scolastica.

I due attori hanno colto l’occasione di sottolineare il momento difficile che i loro personaggi si troveranno a superare, raccontano le proprie esperienze personali con la maturità e con questo stesso momento. Damiano ha ricordato la sua, nel 2020, senza scritti a causa del Covid e con l’esame orale fuori programma mentre Nicolas ha ricordato di aver avuto un po’ di difficoltà per via della sua poca passione per la chimica e la matematica. Hanno però anche raccontato del loro primo provino – entrambi si sono presentati per il ruolo di Manuel – e la tensione e l’emozione che hanno provato nel presentarsi davanti al regista per ottenere il posto. Hanno poi condiviso il ricordo di quando si sono incrociati per la prima volta, in ascensore, e dell’imbarazzo che hanno provato sapendo di aver concorso per lo stesso lavoro. Le proprie esperienze hanno permesso loro di capire ancora più cosa dovranno attraversare Manuel e Simone, che non vorranno mai perdere la loro amicizia, diventata fraterna ma che, per le scelte dei propri genitori, non comporterà più una quotidianità. Anita e Dante si sono lasciati e Balestra non vive più nella villa dell’ex moglie.

Il talk ha permesso al pubblico di entrare ancora più in sintonia con gli artisti ma anche con i loro personaggi e ha confermato che la terza stagione di Un Professore sarà di nuovo capace di toccare temi importanti come il difficile passaggio dall’età fanciullesca a quella adulta, che non tutti riescono a superare brillantemente. Molti infatti - e potrebbe essere successo pure a Dante - si trovano a fare un vero salto nel vuoto, dove le scelte hanno un peso diverso e rischiano di condizionare, del tutto, la propria vita.

Foto Credit Copertina: © Assunta Servello e Pierfrancesco Bruni