TGCom24
Home | TV | Anticipazioni | Un Professore 3: Nicolas Maupas e Damiano Gavino raccontano la nuova stagione a Il Festival dello Spettacolo
Anticipazioni TV

Un Professore 3: Nicolas Maupas e Damiano Gavino raccontano la nuova stagione a Il Festival dello Spettacolo

Silvia Farris
4

Un Professore 3 sta per arrivare. Dal prossimo 20 novembre 2025 la nuova stagione della fiction con Alessandro Gassmann sbarcherà su Rai1 e sono tante le novità e le sfide in arrivo. Nicolas Maupas e Damiano Gavino, alias Simone e Manuel ne hanno parlato a Il Festival dello Spettacolo.

Un Professore 3: Nicolas Maupas e Damiano Gavino raccontano la nuova stagione a Il Festival dello Spettacolo

Un Professore 3 sta per arrivare. La nuova stagione della fiction con Alessandro Gassmann nei panni del professor Dante Balestra sbarcherà su Rai1 il prossimo 20 novembre 2025 e Nicolas Maupas e Damiano Gavino sono molto curiosi di sapere come gli spettatori accoglieranno le nuove puntate della serie, che vedranno i loro protagonisti affrontare un momento molto importante per la loro vita: la maturità.

I due giovani attori sono stati protagonisti di un talk con il pubblico – molto felice di vederli – a Il Festival dello Spettacolo e hanno avuto modo di rivelare alcune curiosità sugli episodi in arrivo ma anche di condivire ricordi personali sulla loro maturità e sulle loro prime esperienze di uomini maturati, maturi, adulti.

Un Professore 3: Nicolas Maupas e Damiano Gavino si raccontano

Un Professore 3 è stata presentata a Casa Alice durante la Festa del Cinema di Roma nei giorni scorsi e durante la presentazione è stato reso noto quale sarà l'argomento principale di questa appassionante e impegnativa - soprattutto per gli studenti del professor Balestra - nuova stagione. Nicolas Maupas e Damiano Gavino hanno rivelato che i nuovi episodi della serie porteranno i loro Simone e Manuel ad affrontare un momento importante, la maturità. La “sfida scolastica finale” è il motore del tema guida della stagione ovvero il coraggio di scegliere. Ogni protagonista – anche le new entry – dovranno fare delle scelte per il loro futuro.

Maupas ha rivelato che Simone riuscirà a rimanere fedele al suo istinto di prendersi cura degli altri, nonostante le delusioni e i dolori già affrontati e che dovrà ancora affrontare. Gavino ha invece confessato che il suo Manuel dovrà fare delle scelte personali ed economiche che lo porteranno a crescere ulteriormente e a raggiungere la maturità oltre quella scolastica.

I due attori hanno colto l’occasione di sottolineare il momento difficile che i loro personaggi si troveranno a superare, raccontano le proprie esperienze personali con la maturità e con questo stesso momento. Damiano ha ricordato la sua, nel 2020, senza scritti a causa del Covid e con l’esame orale fuori programma mentre Nicolas ha ricordato di aver avuto un po’ di difficoltà per via della sua poca passione per la chimica e la matematica. Hanno però anche raccontato del loro primo provino – entrambi si sono presentati per il ruolo di Manuel – e la tensione e l’emozione che hanno provato nel presentarsi davanti al regista per ottenere il posto. Hanno poi condiviso il ricordo di quando si sono incrociati per la prima volta, in ascensore, e dell’imbarazzo che hanno provato sapendo di aver concorso per lo stesso lavoro. Le proprie esperienze hanno permesso loro di capire ancora più cosa dovranno attraversare Manuel e Simone, che non vorranno mai perdere la loro amicizia, diventata fraterna ma che, per le scelte dei propri genitori, non comporterà più una quotidianità. Anita e Dante si sono lasciati e Balestra non vive più nella villa dell’ex moglie.

Il talk ha permesso al pubblico di entrare ancora più in sintonia con gli artisti ma anche con i loro personaggi e ha confermato che la terza stagione di Un Professore sarà di nuovo capace di toccare temi importanti come il difficile passaggio dall’età fanciullesca a quella adulta, che non tutti riescono a superare brillantemente. Molti infatti - e potrebbe essere successo pure a Dante - si trovano a fare un vero salto nel vuoto, dove le scelte hanno un peso diverso e rischiano di condizionare, del tutto, la propria vita.

Foto Credit Copertina: © Assunta Servello e Pierfrancesco Bruni
Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Silvia Farris
  • Redazione nella sezione TV di Comingsoon.it
  • Esperta in Comunicazione Storica e multimedialità
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Màkari 4, stasera su Rai 1 la seconda puntata: Saverio Lamanna padre di un terremoto
anticipazioni TV Màkari 4, stasera su Rai 1 la seconda puntata: Saverio Lamanna padre di un terremoto
Temptation Island, Lucia Ilardo pronta a lavorare nel mondo dello spettacolo?
news VIP Temptation Island, Lucia Ilardo pronta a lavorare nel mondo dello spettacolo?
Grande Fratello: Chi è Grazia Kendi? Età, Orifini, Instagram. Tutto sulla concorrente del Reality di Canale5
news VIP Grande Fratello: Chi è Grazia Kendi? Età, Orifini, Instagram. Tutto sulla concorrente del Reality di Canale5
La Promessa Anticipazioni 27 ottobre 2025: Catalina ha la soluzione per salvare la tenuta ma Don Alonso si infuria!
anticipazioni TV La Promessa Anticipazioni 27 ottobre 2025: Catalina ha la soluzione per salvare la tenuta ma Don Alonso si infuria!
La forza di una donna Anticipazioni 27 ottobre 2025: Ceyda fa una confessione a Bahar. Ecco quale...
anticipazioni TV La forza di una donna Anticipazioni 27 ottobre 2025: Ceyda fa una confessione a Bahar. Ecco quale...
Uomini e Donne, Mario Cusitore commenta caustico il gossip del momento: "Il mio percorso è stato vero"
news VIP Uomini e Donne, Mario Cusitore commenta caustico il gossip del momento: "Il mio percorso è stato vero"
Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 27 ottobre 2025: Adelaide è distrutta, il matrimonio è annullato!
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 27 ottobre 2025: Adelaide è distrutta, il matrimonio è annullato!
Grande Fratello: tra Rasha e Omer sta nascendo un legame speciale, ma lei ammette di avere il “freno a mano tirato"
news VIP Grande Fratello: tra Rasha e Omer sta nascendo un legame speciale, ma lei ammette di avere il “freno a mano tirato"
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV