Un Professore 2, Anticipazioni: l'Ultima Puntata in onda Stasera su Rai1

Anticipazioni TV

Ultimo appuntamento con Un Professore 2. Questa sera va in onda l'ultima puntata della Fiction con Alessandro Gassmann nei panni del professore di filosofia Dante Balestra. Scopriamo insieme le Anticipazioni dei due episodi, in onda su Rai1 oggi giovedì 21 dicembre 2023.

Ultimo appuntamento con Un Professore 2. Si conclude stasera, giovedì 21 dicembre 2023, la Fiction con Alessandro Gassmann nei panni del professore di filosofia Dante Balestra. Scopriamo insieme come finiranno le vicende di Dante, Simone, Manuel e Anita, impegnati - anche in questa stagione - a superare numerosi ostacoli comparsi nella loro vita e alle prese con segreti del passato e inaspettate malattie. Ecco le Anticipazioni dei due episodi finali:

Un Professore 2: la Trama dell'ultima puntata in onda oggi 21 dicembre 2023

Un Professore 2 va in onda questa sera, giovedì 21 dicembre 2023, con l'ultima puntata. Ecco cosa succederà nei due episodi finali:

Nell'undicesimo e penultimo episodio di Un Professore 2, intitolato Sartre - La Libertà Di Scelta, Viola e Rayan sono sempre più vicini mentre Mimmo collabora con la polizia per incastrare Molosso e tutti i suoi scagnozzi. Dante deve predere una difficile decisione sulla sua salute ma deve anche affrontare la brutta notizia che l’assistente dà a lui e alla preside Smeriglio: Lilli è stata rapita. Manuel convince Nina a nascondersi nella grande villa della mamma di Simone ma il professor Balestra li scopre e cerca di convincere la sua alunna a riportare la bambina prima che la famiglia affidataria sporga denuncia. La convincerà in tempo?

Nel dodicesimo e ultimo episodio di Un Professore 2, intitolato Epicuro - Tra Vita e Morte, l’avvocato di Nina riesce a convincere la famiglia affidataria di Lilli a non sporgere denuncia. Nicola offre a Nina un lavoro part-time per darle la possibilità di riottenere l’affido della figlia mentre Anita confessa a Dante del suo tradimento con il padre di Manuel. Anche il Balestra ha però da raccontarle quanto è accaduto con Floriana. Intanto Mimmo e il Pantera mettono in atto il piano concordato e il ragazzo finisce all’interno di un programma di protezione testimoni. Cosa ne sarà ora di lui e Simone? Dante porta la classe a fare lezione davanti all’ospedale e mentre sta spiegando ha un malore improvviso, che lo costringe a un intervento d’urgenza. Nicola informa di doversi traferire a Tokyo mentre Anita, spaventata per quanto accaduto, si è riavvicinata al Balestra. Tra loro trionferà di nuovo l’amore?

Un Professore 2 va in onda in prima serata su Rai1 e on demand su RaiPlay.