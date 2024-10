Un Posto al Sole: Rossella prossima vittima del primario Fusco: cosa succederà al suo personaggio?

Anticipazioni TV

L'arrivo di un nuovo primario, il dottor Fusco, in Un Posto al Sole sta portando non poco scompiglio nella vita di Rossella. Cosa succederà al suo personaggio nella Soap di Rai3?

Le prossime puntate di Un Posto al Sole si concentreranno su un nuovo sviluppo di trama che riguarderà in particolare il personaggio di Rossella. La dottoressa Graziani, infatti, sembrerà di nuovo orbitare verso Nunzio Cammarota, ma sul lavoro affronterà un pericolo inaspettato. Le attenzioni che il nuovo primario, il dottor Daniele Fusco, le sta rivolgendo, si trasformeranno presto in vere molestie. Cosa succederà al personaggio di Rossella?

Un Posto al Sole: Rossella vittima delle molestie del dottor Fusco?

Diciamolo pure: Rossella ne ha viste veramente tante. Il personaggio della dolce dottoressa Graziani è spesso protagonista di storyline complesse e che non hanno molti sbocchi gioiosi. Di recente, a quanto pare, l'arrivo del dottor Fusco comporterà un ulteriore problema per la dottoressa. Stiamo già notando come il primario si sia dimostrato particolarmente prodigo di attenzioni e complimenti. Ma, sembra che queste nascondano un secondo fine. Che Rossella si ritrovi presto vittima di Fusco e delle sue molestie? La direzione sembra essere proprio questa e viene spontaneo chiedersi perché ancora una volta debba essere proprio Rossella la vittima prescelta. La dottoressa, infatti, ha sempre avuto relazioni poco sane con gli uomini, nella sua vita, a eccezione forse di Patrizio e Nunzio. Oltre a Riccardo, con cui già dai primi tempi, ha riscontrato problemi, ora, sembra che lo sviluppo del suo personaggio debba passare anche per l'esperienza della molestia sul lavoro. Ma è davvero necessario?

Un Posto al Sole: Rossella e Nunzio vicini, ma Silvia...

La storia di Rossella è strettamente intrecciata con quella di Nunzio e stando ad alcune anticipazioni sembra che i due personaggi vivranno un momento di vicinanza che li porterà a baciarsi e a vivere una passione travolgente. Tuttavia, a interrrompere il loro momento sarà Silvia e questa interruzione permettrà a Nunzio di recuperare la lucidità e a chiarire con Rossella che ha intenzione di vivere il suo amore con Diana e che tra loro non può esserci nulla. Queste parole spezzeranno nuovamente il cuore di Rossella.

U Posto al Sole: ma cosa stanno combinando con il personaggio di Rossella?

Il personaggio di Rossella si troverà a vivere diverse situazioni molto particolari nelle prossime puntate, ma la sensazione e che si rischi di fare della dolce dottoressa Graziani una figura martire, vittima dei desideri degli uomini intorno a lei. Quando Rossella si è trovata a dover scegliere tra Nunzio e Riccardo e ha preso la coraggiosa decisione di scegliere sé stessa, ha creato un punto di svolta nelle trame di Un Posto al Sole e si è confermata come una giovane eroina moderna, capace di mettere i suoi desideri e volontà al primo posto. Tra gli uomini della sua vita, Rossella ha scelto sé stessa e ci aspettavamo che da lì il suo percorso cambiasse, anche se di poco. Invece, nel giro di poche settimane l'hanno di nuovo incastrata in un triangolo amoroso con Nunzio e Diana e ora sfrutteranno il suo personaggio per trattare il tema delle molestie sul luogo di lavoro. Cosa succederà a Rossella? Non abbiamo abbastanza elementi per poterlo anticipare, ma la speranza è che non riducano la dottoressa a una semplice marionetta vittima dei desideri sbagliati degli uomini, vogliamo vederla prendere in mano la sua vita e creare un futuro luminoso di cui andar fiera.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle ore 20.50.