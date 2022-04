Un Posto al Sole: Roberto capitola davanti a Marina ma Lara e Fabrizio vogliono vendetta

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole. Nelle nuove puntate della sua di Rai3, Roberto Ferri capitolerà davanti a Marina ma Lara non si farà intimidire.

Momenti di tensione nelle nuove puntate di Un Posto al Sole. Le Anticipazioni sulla soap di Rai3, infatti, ci rivelano che dopo la confessione di Chiara alla polizia, Roberto Ferri capitolerà e sarà costretto ad arrendersi alle pressioni di Marina Giordano e Filippo. Non tutti, però, hanno intenzione di darla vinta al figlio di Ferri: Lara cercherà immediatamente un’alleanza con Fabrizio che potrebbe far precipitare rovinosamente la situazione già precaria.

Un Posto al Sole, Anticipazioni: Roberto Ferri con le spalle al muro

Nelle puntate di Un Posto al Sole in onda su Rai3, Marina Giordano ha deciso di proteggere Chiara, che si è recata alla Polizia per fare una confessione sconvolgente. Marina, insieme a Filippi, metteranno così Ferri con le spalle al muro e lui, vedendo che anche il figlio si è ribellato al suo volere, non potrà far altro che arrendersi. Lo schieramento compatto formato da Filippo e Marina, infatti, porterà Roberto riflettere sulle proprie azioni e sul male che ha causato a Chiara, permettendogli di fare un vero e proprio esame di coscienza. Così, a sorpresa, Ferri si dimetterà dalle imprese Petrone, sperando di poter un giorno ripulire la sua immagine agli occhi del figlio. Roberto, tuttavia, non ha fatto i conti con la spietata Lara che non ha alcuna intenzione di arrendersi.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Lara vuole vendetta

Vedendo Roberto capitolare e lasciare le imprese Petrone, Lara va su tutte le furie e decide di stringere un’alleanza improbabile quanto potente con Fabrizio Rosato. Tra i due non corre buon sangue ma la prospettiva di distruggere Ferri è allettante per Fabrizio, che accetta di buon grado la proposta di Lara, dopo che quest’ultima ha svelato un segreto assurdo sulla moglie e sull’uomo che ha conquistato il suo cuore. Nonostante, dunque, l’astio che Fabrizio nutre per la Martinelli, ormai totalmente presa dal desiderio di non darla vinta alla rivale Marina, i due inizieranno a complottare per ribaltare la situazione in favore di Lara.

Raffaele tradisce Ornella nelle nuove puntate di Un Posto al Sole?

Mentre va in scena uno scontro sanguinoso tra Lara e Marina, e tutti i loro alleati, Raffaele inizia a sentirsi trascurato dalla moglie Ornella. Da quando la donna ha accettato il ruolo di primario in ospedale, infatti, Raffaele si trova sempre più spesso a casa da solo e non può far a meno di soffrire enormemente la solitudine. Così, Raffaele cercherà la compagnia di una persona inaspettata, creando un forte sospetto nei telespettatori: assisteremo ad un tradimento in piena regola nelle nuove puntate di Un Posto al Sole?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.