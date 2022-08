Un Posto al Sole non va in onda mercoledì 10 agosto 2022: Cancellata la Puntata della Soap di Rai3

Anticipazioni TV

Questa sera salta l'appuntamento con Un Posto al Sole. La Soap di Rai3 si prende una piccola pausa e non va in onda il 10 agosto 2022. Scopriamo cosa ci sarà al suo posto e quando verrà recuperato l'episodio.

Un Posto al Sole non va in onda il 10 agosto 2022. La Soap di Rai3 si prende una piccola pausa per lasciare spazio allo Sport. Questa volta è il turno dell'Atletica Leggera, in onda a partire dalle 20.00. Upas torna però a farci compagnia giovedì 11 agosto 2022, con una doppia puntata.

Un Posto al Sole non va in onda mercoledì 10 agosto 2022

Nuova pausa per Un Posto al Sole che mercoledì 10 agosto 2022 non andrà in onda per lasciare spazio all'Atletica Leggera. Non ci sarà quindi il consueto appuntamento con le vicende di Palazzo Palladini ma alle 20.00 seguiremo la Diamond League di Atletica Leggera. Per Upas sarà però un breve stop. L'episodio perso verrà recuperato già giovedì 11 agosto 2022, con una doppia puntata, in attesa di quella di venerdì 12 agosto. L'ultima puntata settimanale, prima del weekend e prima dello stop estivo della Soap, è destinata a riservare grandi sorprese.

Un Posto al Sole: ecco le Anticipazioni della Doppia puntata dell'11 agosto 2022

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la doppia puntata dell'11 agosto 2022. Ecco cosa succederà nell'episodio in onda alle 20.25 su Rai3: Marina e Roberto fanno sul serio. I due hanno ricominciato la loro relazione e stavolta hanno giurato di farla funzionare. Manca però un tassello importante da incastrare. Il Ferri decide di proporre alla sua compagna di trasferirsi a Palazzo Palladini. La Giordano non accoglierà con entusiasmo questa proposta, spaventata dal fatto che anche questa volta lei e il suo ex marito possano lasciarsi. Intanto Franco scopre che Nunzio si sta mettendo nei guai e che è tornato a sfoderare un suo vecchio e pericoloso talento, pur di trovare i soldi per pagare un investigatore privato. Silvia e Giancarlo con imbarazzo rivelano a Michele quali sono i loro progetti per le vacanze. Manuela continua a fingersi la sua gemella per non ferire né Niko né Jimmy. Serena, al corrente dello scambio tra le sue sorelle, è costretta a mentire al Poggi per coprire entrambe le gemelle. Questo la sta però mettendo non solo in imbarazzo ma anche in una situazione piuttosto pericolosa. Se Niko lo scoprisse potrebbe sentirsi tradito anche da lei. Marina ha accettato di trasferirsi da Roberto e i due si preparano a cominciare la convivenza. Una donna misteriosa si aggira però intorno a Palazzo Palladini e pare puntare all'appartamento di Ferri. Ornella e Raffaele fanno pace e finalmente possono riunirsi. La Bruni propone alla figlia di unirsi a lei e al marito per un pranzo in famiglia ma la giornata potrebbe riservare una bruttissima sorpresa a causa di Lello Valsano, ancora in fuga.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dall'8 al 12 agosto 2022.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.