Un Posto al Sole: Micaela si diverte a far ingelosire Samuel... ma non starà esagerando?

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole vedremo Samuel sempre più tormentato da Micaela. La Cirillo farà credere al suo innamorato di aver avuto una fugace passione con Fausto e la cosa farà soffrire moltissimo il cuoco. Ma la sorella gemella di Manuela non starà esagerando?

Sono ormai diverse puntate che seguiamo il tira e molla tra Samuel e Micaela e non sappiamo se i due ragazzi riusciranno mai a trovare pace. Le prossime puntate di Un Posto al Sole ci rivelano che la sorella gemella di Manuela continuerà a far ingelosire il suo ex e cominciamo a chiederci se questa storia non stia durando un po’ troppo.

Vi confidiamo che siamo molto preoccupati per Samuel e anche un po’ arrabbiati con Micaela, che sa perfettamente come tenere all’amo il cuoco e si bea del fatto di essere irresistibile per lui. Il suo è però un giochino molto fastidioso, a tratti sadico, a cui vorremmo venisse messo uno stop definitivo. A quanto pare però lo stop non arriverà presto.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Micaela fa credere a Samuel di essere stata a letto con Fausto

Samuel è stato sedotto e abbandonato da Micaela e questo è successo più volte. Il ragazzo è profondamente legato alla Cirillo e non riesce proprio a staccarsi da lei, nonostante i consigli di Nunzio e i tentativi di aiuto di Manuela. Per liberarsi di quella che ormai è diventata una vera ossessione, il Piccirillo ha deciso di scaricare un app di incontri e di cominciare a frequentare le ragazze con cui chatta ma, purtroppo per lui, gli incontri sono sempre andati male per colpa della sorella di Serena, che ha sempre fatto in modo di mettergli i bastoni tra le ruote.

Nelle puntate che vedremo dal 3 al 7 febbraio 2025, Micaela continuerà a giocare sporco con il suo ex compagno e lo farà dopo aver provato fastidio nel vedere Samuel in compagnia di altre donne. Per tenere al guinzaglio il suo innamorato e tormentarlo, gli farà provare una forte gelosia. Arriverà persino a fargli credere di essere stata a letto con Fausto, cosa non vera ma sarà una bugia ottima per farlo letteralmente bruciare di fastidio.

Un Posto al Sole: Perché Micaela si sta comportando così?

Ammettiamo subito che non abbiamo molta stima di Micaela e che pensiamo che la ragazza debba ricevere, al più presto, una lezione, di umilità soprattutto. Il suo comportamento con Samuel ha raggiunto dei livelli molto fastidiosi e ci chiediamo perché continui a tormentare il Piccirillo, se non vuole avere una relazione stabile con lui. Pensiamo che in realtà la sorella di Manuela e Serena provi qualcosa di forte per il cuoco ma che, abituata com’è a essere uno spirito libero, non riesca proprio a immaginarsi con una vita di coppia stabile. Ma così facendo sta solo creando sofferenza e sta tenendo al guinzaglio il buon Samu, che sta dimostrando purtroppo di essere un allocco e di non saper frenare le sue stesse pulsioni.

Un Posto al Sole: Micaela tormenta Samuel… ora stiamo esagerando!

Ogni settimana speriamo che Samuel riesca a tenere fede alle promesse fatte a Nunzio, Rossella e Manuela ma ogni volta rimaniamo delusi nel vederlo cadere nelle trappole di Micaela, fatte apposta per farlo morire di gelosia. E l’ultima la vedremo nei prossimi episodi. Il nostro parere è che questa situazione sia tirata un po’ troppo per le lunghe e che non faccia molto onore né al Piccirillo né alla Cirillo. Speriamo solo che questo lungo penare, questa esagerazione, sia proiettata a uno scenario finale di rivincita e di felicità, magari con una Micaela definitivamente ko e messa talmente alle strette da confessare di essere innamorata del suo ex e di voler stare con lui… magari per sempre.

Lo speriamo davvero anche perché il tormento che Samuel sta vivendo ci sembra veramente un’esagerazione e siamo anche un po’ preoccupati che il tutto posso nuocere gravemente alla vita dello chef, ingenuo ma buono.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.