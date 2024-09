Un Posto al Sole: Mariella ha finalmente capito chi è davvero Guido: un grande egoista!

Anticipazioni TV

Da diversi mesi Un Posto al Sole ci ha mostrato la fine del matrimonio tra Mariella e Guido e sembra che finalmente la vigilessa abbia realizzato un'importante verità sull'uomo che ha sposato: è un grande egoista!

Non è certo la prima volta che nelle trame degli episodi di Un Posto al Sole viene raccontata la fine di un matrimonio. Abbiamo visto, infatti, nel corso delle puntate della Soap di Rai3 diverse coppie dirsi addio, anche se sembravano destinate ad amarsi in eterno. Tra queste, non pensavamo certo che dovessimo annoverare anche Guido e Mariella, che invece sono più distanti che mai e in procinto di mettere un punto definitivo al loro matrimonio. Ma, soprattutto, non pensavamo che per raccontare la loro separazione gli autori ci avrebbero portato a trovare insopportabile il vigile Del Bue, che ha finalmente mostrato la sua vera natura: non è altro che un egoista!

Un Posto al Sole: Guido ha allontanato Mariella per motivi assurdi!

Nessun matrimonio è perfetto: te lo spiegano in qualsiasi corso pre-matrimoniale, persino se sei un personaggio di una delle Soap più longeve della tv. E Guido Del Bue dovrebbe saperlo meglio di tutti, considerando la sua storia d'amore con Assunta, madre del primo figlio Vittorio. Eppure, dopo diverse disavventure sentimentali, Guido, che nell'amore sembrava aver perso la speranza, aveva trovato in Mariella una compagna con cui dare una svolta alla sua vita. Una donna dal carattere tenace, solare e che lo aveva atteso quando i primi tempi il Del Bue sembrava non averla notata. Ma finalmente il loro sogno d'amore si era coronato e la coppia aveva accolto il figlio Lollo, diventando una delle coppie più stabili della Soap. Una ventata di normalità e leggerezza, in totale contrasto con gli amori tormentati che vivevano spesso gli altri personaggi. Perciò, quando Guido aveva mostrato segni di insofferenza per alcuni aspetti del carattere di Mariella, come la tendenza a intromettersi troppo negli affari degli altri, i fan di Un Posto al Sole hanno storto il naso. Perché per far finire un matrimonio bisognerebbe che ci fossero alla base motivazioni molto più concrete e dato che Guido e Mariella sono una coppia da diversi anni è davvero inverosimile credere che sia bastato questo difetto - di cui Guido dovrebbe essere a conoscenza, visto da quanto si conoscono - sia la causa di tutto!

Un Posto al Sole: l'imperdonabile tradimento con Claudia

Ma, la verità, come spesso accade, è salita a galla poco dopo, con l'arrivo dell'affascinante Claudia: ex fiamma di Alberto Palladini e per cui Guido ha sempre dimostrato un certo debole, la mancata attrice è stata il colpo di grazia nella già traballante situazione sentimentale tra Guido e Mariella. Ignara, almento inizialmente, di ciò che succedeva, Claudia si è avvicinata a Guido, trovando in lui un animo aperto al dialogo e naturalmente affettuoso...ma sposato! E da parte del vigile, il ritorno della fascinosa e bionda donna è bastato a fargli completamente dimenticare Mariella, tanto che prima per finta e poi per davvero, il vigile Del Bue si è lanciato in baci appassionati con l'attrice, trascorrendo con lei una notte d'amore. Questo imperdonabile tradimento si è consumato proprio mentre Mariella ha deciso di fare un passo nella direzione dell'uomo che amava, chiedendogli di dare al loro matrimonio ancora una possibilità.

Un Posto al Sole: anche Mariella ha finalmente capito che Guido non è altro che un grande egoista!

Con il tradimento di Guido, per Mariella non c'era più nulla da salvare nel suo matrimonio: perciò, con il cuore a pezzi, lei e il vigile hanno deciso di separarsi. Eppure, Mariella ha dimostrato una grande maturità e premura sia verso l'ex marito sia verso il piccolo Lollo, che si è trovato a vivere un'inaspettata situazione molto dolorosa per lui e per la sua mamma. Mentre Guido ha deciso di iniziare una storia a distanza con Claudia, raggiungendola a Roma, dove la donna sta provando a raggiungere il successo come attrice, Mariella si è adoperata affinché Lollo non provasse rancore per suo padre. Tuttavia, anche il piccolo ha iniziato a covare del risentimento e, nelle ultime puntate andate in onda, si è rifiutato di trascorrere il fine settimana con il papà, provocando la reazione furiosa di Guido. E, qui, sia il pubblico sia Mariella hanno finalmente visto la vera natura di Del Bue. Perché Guido, invece di essere paziente con un bambino che ha solo espresso il suo dolore alla separazione dei genitori, ha deciso di prendersela con Mariella, accusandola di voler mettere il figlio contro di lei. Questa ulteriore mancanza di rispetto ha portato Mariella a realizzare che dell'uomo di cui si era innamorata non era rimasto più nulla. Perché, ancora una volta, Guido ha preferito la strada più facile e, invece di assumersi le responsabilità per ciò che aveva innescato, ha voluto incolpare l'ex compagna. Ma questa volta ha avuto ciò che meritava e Mariella si è difesa, accusandolo di essere il peggiore degli egoisti e decidendo di non essere più così accondiscendente con il vigile, ma di reclamare il rispetto che le ha negato negli ultimi mesi, come donna e come compagna.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle ore 20.50.