Un Posto al Sole: Manuel turbato dal legame tra Rosa e Don Antoine, Damiano sopravviverà al blitz, ma a quale costo?

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole vedremo che Manuel sarà sempre più turbato dall'amicizia tra sua madre Rosa e Don Antoine, mentre per Damiano potrebbe prospettarsi un futuro difficile. Il poliziotto uscirà vivo da blitz contro Torrente, ma a che prezzo?

Le trame dei prossimi episodi di Un Posto al Sole ci raccontano che per la famiglia Renda si prospetteranno momenti molto difficili. Da un lato, il piccolo Manuel presterà ascolto alle tante chiacchiere del quartiere che calunniano Rosa e Don Antoine, mentre suo padre Damiano rischierà di andare incontro a diversi traumi. Il poliziotto, infatti, sopravviverà al blitz per catturare Angelo Torrente, ma la sua vita potrebbe non essere più la stessa dopo questo violento episodio. Scopriamo insieme come si evolveranno le storyline della Soap di Rai3 nelle prossime settimane!

Un Posto al Sole: Manuel turbato dalla vicinanza tra Rosa e Don Antoine

Il piccolo Manuel sta manifestando un comportamento sempre più irrequieto: tende a rispondere male alla madre, a essere sfuggente e la sua natura di bambino allegro e dalla battuta sempre pronta sembra essere stata oscurata da qualche triste pensiero. Rosa non riuscirà a capire subito cosa preoccupi il figlio, finché non si renderà conto di essere al centro delle chiacchiere del quartiere e per un motivo ben preciso. La vicinanza tra lei e Don Antoine. Molti, infatti, hanno notato come il parroco si prodighi per la donna e la loro amicizia è parsa insolita a molti nel rione. Manuel, pur essendo solo un bambino, ha captato diversi discorsi degli adulti che coinvolgono sua madre ed è rimasto turbato dalle dicerie che sono state messe in giro. Riuscirà Rosa a rassicurare il figlio e a fargli comprendere che tra lei e Don Antoine non c'è nulla di più che una forte vicinanza?

Un Posto al Sole: Damiano coinvolto nel blitz per catturare il boss Torrente

Nel frattempo, anche un altro membro della famiglia Renda sembra trovarsi in una situazione molto difficile. Il buon Damiano, infatti, sembra essere giunto alla resa dei conti con il boss Angelo Torrente, il pericoloso malavitoso che ha tenuto sotto scacco il rione e a cui persino Eduardo Sabbiese ha risposto in passato. Se però Eduardo sembra essere al sicuro e vive con la sua Clara lontano da Napoli, Damiano si troverà invece al centro dell'azione, anche per via del suo ruolo di poliziotto. Sarà, infatti, proprio lui a guidare il blitz che dovrà stanare Torrente una volta per sempre e stando alle poche anticipazioni che hanno iniziato a circolare in questo periodo sembra che Damiano e i suoi uomini saranno coinvolti in una sparatoria dagli esiti inaspettati...

Un Posto al Sole: Damiano sopravvivrà al blitz...ma a quale costo?

Secondo le poche anticipazioni sulla Soap di Rai3, sembra che Damiano riuscirà a sopravvivere al blitz contro Torrente, ma succederà qualcosa che lascerà in lui dei profondi traumi. Non ci viene rivelato di più, ma è probabile che Damiano assisterà alla morte violente di qualcuno dei suoi colleghi, magari qualcuno si farà avanti per fargli da scudo e impedire che Renda muoia. Oppure, il poliziotto potrebbe riportare gravi ferite fisiche, qualcosa che potrebbe impedirgli di vivere la sua vita come prima. Che si tratti di ferite emotive o fisiche, per Damiano il costo da pagare per sopravvivere al blitz sembra essere molto alto. E chissà che questi traumi non incidano anche sul suo legame con Viola, spingendo magari il poliziotto ad allontanare la compagna una volta per tutte, per evitare di metterla ancora in pericolo.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle ore 20.50.