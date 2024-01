Anticipazioni TV

L'interprete di Niko Poggi in Un Posto al Sole, l'attore Luca Turco debutterà presto alla regia di una miniserie tv!

Una bellissima notizia per i fan di Un Posto al Sole: l'interprete di Niko Poggi, l'attore Luca Turco sarà il regista di una nuova miniserie per la tv! Vediamo insieme tutti i dettagli della notizia!

Un Posto al Sole, Luca Turco debutta alla regia di una miniserie tv!

Uno dei protagonisti dell'amata Soap di Rai3 debutterà presto alla regia di una miniserie tv: si tratta di Luca Turco, interprete di Niko Poggi, uno dei personaggi più longevi di Un Posto al Sole. L'attore Luca Turco è, infatti, il regista della miniserie Na Storia, che sarà presentata in anteprima al The Space del Centro Commerciale Vulcano Buono di Nola (NA) il 21 gennaio alle ore 10, alla presenza del regista.

La miniserie NA Storia, il cui titolo richiama la targa di Napoli, si offre di raccontare una storia contemporanea del capoluogo partenopeao: Maia (Martina Abbruzzese) è una giovane donna che, dopo diversi anni trascorsi al Nord, decide di tornare a Napoli, dove intende ritrovare il suo amore per l'arte. Al suo arrivo in città, incontra Raffaele (Nicola Lepore), un misterioso personaggio che le sarà d'aiuto per ritrovare la bellezza di Napoli e la sua ispirazione artistica.

Ideata da Anna Cioffi, prodotta da Anna Maria De Lucia con la produzione esecutiva della Verteego Entertainment e la miniserie si ispirerà anche ai grandi film del passato che sono stati girati nel capoluogo campano.

Un Posto al Sole, chi è Luca Turco?

Classe 1990, Luca Turco ha interpretato Niko Poggi fin da bambino nella Soap di Rai3 Un Posto al Sole: dopo diverse vicissitudini il suo personaggio è diventato un avvocato che lotta per la giustizia e ha perso in tragiche circostanze l'amatissima moglie Susanna. Da una precedente relazione con Micaela Cirillo ha avuto il piccolo Jimmy.

Se la vita amorosa di Niko Poggi è molto turbolenta e ora, stando alle ultime Anticipazioni, sembra che ci si metta anche l'attrazione per Manuela Cirillo, sua ex fidanzata, sul set di Un Posto al Sole, Luca Turco ha trovato un amore che sembra durare e procedere a gonfie vele.L'attore, infatti, ha iniziato una storia con Giorgia Gianetiempo, che interpreta Rossella Graziani nello sceneggiato, con cui ha una storia d'amore da diversi anni.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle ore 20.50.