Un Posto al Sole: la Soap non va in onda l'8 settembre 2023. Ecco perché

Anticipazioni TV

Cambio di programmazione per Un Posto al Sole. La Soap di Rai3 non va in onda venerdì 8 settembre 2023. Scopriamo insieme perché e cosa ci sarà al suo posto.

Un Posto al Sole non va in onda venerdì 8 settembre 2023. La Soap di Rai3 si fermerà per un solo giorno e raddoppierà il suo appuntamento nella serata di oggi, giovedì 7 settembre 2023. Scopriamo insieme cosa andrà in onda al posto di Upas e quali sono le trame della puntata di stasera.

Un Posto al Sole: la Soap non va in onda l’8 settembre 2023

Un Posto al Sole non andrà in onda l'8 settembre 2023. Al suo posto, alle 20.20 sarà trasmessa l'Atletica Leggera, così come successo lo scorso giovedì 31 agosto. Si tratterà di un piccolo cambio di programma, che verrà recuperato già nella giornata di giovedì 7 settembre 2023.

Un Posto al Sole Anticipazioni: ecco cosa succederà nella doppia puntata di oggi

Un Posto al Sole recupera immediatamente l’episodio di venerdì, con una doppia puntata in onda stasera, giovedì 7 settembre 2023. Scopriamo insieme cosa succederà nei due episodi di oggi:

Nel doppio appuntamento di Upas in onda questa sera - sempre alle ore 20.50 su Rai3 - Marina e Silvana se ne andranno da Palazzo Palladini. Roberto invece comincerà a sospettare che Tommaso non sia davvero suo figlio. Viola, dopo aver visto Damiano ed Eduardo scambiarsi del denaro, penserà di indagare sulla vera natura del loro rapporto mentre Lara vorrà accorciare le distanze con Roberto, approfittando dell’assenza della Giordano. Mariella si troverà di nuovo a fare i conti con le sorelle Cirillo.

Un Posto al Sole: quanto tornerà in onda la Soap?

Un Posto al Sole tornerà regolarmente in onda da lunedì 11 settembre 2023. Per il momento non sono previsti altri cambi di programmazione su Rai3 quindi per la Soap non dovrebbero esserci sconvolgimenti ulteriori o cambi di palinsesto, almeno per settembre. In caso dovessero verificarsi, ve ne daremo pronta notizia.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.