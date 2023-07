Un Posto al Sole, la Soap non va in onda il 21 luglio 2023: ecco cosa andrà in onda al suo posto e quando tornerà su Rai3

Anticipazioni TV

Un Posto al Sole non va in onda il 21 luglio 2023. La Soap di Rai3 si prende una piccola pausa. Scopriamo cosa andrà in onda al suo posto e quando tornerà.

Salta l’appuntamento con Un Posto al Sole previsto per venerdì 21 luglio 2023. La Soap si prende una piccola pausa dopo la doppia puntata di stasera, giovedì 20 luglio. Ma perché Upas non andrà in onda e cosa ci sarà al suo posto?

Un Posto al Sole: la Soap non va in onda venerdì 21 luglio 2023

Sarà un altro venerdì nero per la Soap di Rai3. Un Posto al Sole non andrà in onda il 21 luglio 2023, per lasciare spazio al nono meeting della Diamonds League di Atletica, in diretta dallo Stade Louis II del Principato di Monaco, appuntamento sportivo da tempo trasmesso su Rai3. Le vicende di Palazzo Palladini si fermeranno quindi un giorno prima rispetto alla solita programmazione dal lunedì al venerdì ma con una sorpresa per i fan: l’episodio verrà anticipato a giovedì 20 luglio 2023.

Un Posto al Sole Anticipazioni: doppio episodio in onda giovedì 20 luglio 2023

La puntata che salterà venerdì 21 luglio 2023, sarà recuperata un giorno prima, ovvero stasera – giovedì 20 luglio 2023. I fan di Un Posto al Sole non dovranno quindi aspettare per scoprire cosa succederà a Palazzo Palladini e lo stop sarà molto più soft. Oggi andranno quindi in onda due episodi a partire dalle 20.50. Ecco le Anticipazioni:

Marina proseguirà con le sue indagini su Lara e si convincerà che la Martinelli stia nascondendo la vera paternità di Tommaso. Il bambino non è sicuramente figlio di Ferri. Intanto Cristina e Jimmy vivranno la loro prima crisi mentre Raffaele riporterà un po’ di serenità tra Viola ed Eugenio grazie a un’iniziativa. Bufalotto ferirà di nuovo Cerri, rifiutando il suo invito a Ischia. Niko scoprirà invece che Renato è giù di corda e cercherà di stargli accanto.

Un Posto al Sole: ecco quando tornerà regolarmente in onda la Soap

Un Posto al Sole tornerà regolarmente in onda lunedì 24 luglio 2023. La Soap potrebbe subire nuovi stop, sempre per la Diamonds League, nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, sino a settembre. Per il momento non abbiamo certezza che questo succeda ma come sempre le vicende "perdute" di Palazzo Palladini, verranno prontamente recuperate.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 17 al 21 luglio 2023.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.