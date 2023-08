Un Posto al Sole: Indica esiste davvero e dove si trova?

Anticipazioni TV

Vi siete mai chiesti se esista veramente il paesini di Indica e dove si trovi? Scopriamo insieme qualcosa in più su uno dei luoghi più misteriosi e iconici della Soap di Rai3, Un Posto al Sole.

Settimana di Ferragosto e molti appassionati di Un Posto al Sole si stanno godendo le meritate ferie. Anche i protagonisti della Soap si sono presi una pausa e molti sono partiti in vacanza con la famiglia. C’è chi è partito per la Sicilia e chi invece farà una capatina a Indica, meta ormai conosciutissima per gli appassionati di Upas. Ma questa meta vacanziera e paesino natale di Teresa, esiste davvero? E dove è collocato? Scopriamolo.

Anticipazioni Un Posto al Sole: La Soap in pausa con le puntate inedite

Come vi sarete sicuramente già accorti e come vi abbiamo anticipato, Un Posto al Sole si è preso una piccola pausa con le puntate inedite. Su Rai3 c’è stato un cambio di programmazione e sono in onda alcuni episodi “storici”. Raffaele Giordano sta raccontando i momenti più importanti avvenuti negli ultimi tempi e che hanno segnato le trame degli episodi della Soap, in onda a partire dalla scorsa estate. Tutto questo per lasciare agli attori e agli stessi personaggi di Upas, tempo per riposarsi e partire in vacanza. Come ogni estate, si è riparlato di Indica, il paesino natale di Teresa, dove Silvia e Michele erano soliti recarsi per feste comandate e che Otello ha lasciato, dopo la morte di sua moglie. Ma questo paesino esiste davvero?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Indica esiste davvero?

Alla domanda se Indica esista davvero dobbiamo rispondervi così: purtroppo NO. Il paesino natale di Teresa è una pura invenzione ed è stato inventato tempo fa dagli autori, per creare un luogo in cui alcuni personaggi potessero rifugiarsi e per poter dare una spiegazione logica alla loro uscita di scena. A Indica si è trasferita Teresa sin da quando la sua attrice Carmen Scivittaro, lasciò il set di Upas per curarsi dalla grave malattia che purtroppo l’ha portata alla morte, ma è anche il posto in cui alcuni vanno a passare le vacanze e che dà modo alle trame di procedere senza intoppi e senza grandi spiegazioni su dove siano finiti i loro protagonisti. Inizialmente, i veterani di Un Posto al Sole lo ricorderanno, il paesino era chiamato Pieri. Il suo nome è diventato quello di adesso solo successivamente.

Un Posto al Sole: dove si trova Indica?

Chiarito che Indica non esiste davvero è opportuno dire che al paesino è stata data comunque un’ubicazione. Sarebbe infatti stato paradossale che a un posto così tanto frequentato non fosse data una localizzazione geografica, che permettesse di capire dove i personaggi passano il loro tempo. Indica è al confine tra la Basilicata e la Campania e le vicende che si sono svolte lì, sono state riprese a Sant’Anna dei Goti, nella provincia di Benevento.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle ore 20.50.