Un Posto al Sole, Cambio programmazione Soap: Ecco che puntate andranno in onda dal 14 al 18 agosto 2023

Cambio di programmazione per Un Posto al Sole nella settimana di Ferragosto 2023. Stop alle puntate inedite della Soap ma cosa vedremo su Rai3 al suo posto? Cosa succederà? Scopriamolo insieme.

Un Posto al Sole va in pausa nella settimana di Ferragosto? Non proprio! Nella settimana in onda dal 14 al 18 agosto 2023, su Rai3 vedremo delle puntate speciali, dedicate ai momenti più importanti dell’ultima stagione andata in onda nel 2022/2023. Ma scopriamo nei dettagli cosa succederà e quali saranno i temi trattati negli episodi.

Un Posto al Sole: la Soap va in vacanza ma solo con gli episodi inediti

Sarà un Ferragosto molto particolare per i fan di Un Posto al Sole. Diversamente da altri anni, in cui la Soap di Rai3 si è presa una pausa, quest’estate le avventure di Palazzo Palladini non smetteranno di farci compagnia. Dal 14 al 18 agosto 2023, andranno in onda degli episodi speciali o meglio verranno riproposte le storie più avvincenti della stagione 2022/2023, narrate da Raffaele. Il Giordano ci accompagnerà in viaggio a ritroso nel tempo e non sarà, vi anticipiamo, un percorso facile, visto che torneremo a soffrire per la morte di Susanna e Teresa, due tra gli argomenti più spinosi e tristi che abbiamo dovuto affrontare dall’estate del 2022.

Un Posto al Sole: ecco cosa andrà in onda dal 14 al 18 agosto 2023

Un Posto al Sole ci farà compagnia praticamente tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Prenderà una pausa solo martedì 15 agosto 2023, per lasciare spazio a un evento sportivo. Ecco qui sotto nel dettaglio cosa andrà in onda giorno per giorno.

Puntata di Lunedì 14 agosto 2023

Raffaele ci porterà a ricordare il momento in cui si è aperto il processo a Lello Valsano. Il racconto arriverà fino alla tragica morte di Susanna, vittima purtroppo della vendetta del boss.

Puntata di Martedì 15 agosto 2023

Un Posto al Sole, come vi abbiamo anticipato, si prenderà una piccola pausa per lasciare spazio a un evento sportivo, dedicato alla pallavolo, che andrà in onda a partire dalle 19.50.

Puntata di Mercoledì 16 agosto 2023

Nella puntata verranno raccontate le fasi successive del processo a Valsano, dopo la morte di Susanna. Insieme a Raffaele ripercorreremo le grandi difficoltà affrontate da Niko e Viola dopo il terribile e violento incidente, in cui è rimasta uccisa Susanna e che ha rischiato di far perdere la vita pure alla Bruni.

Puntata di Giovedì 17 agosto 2023

In questa puntata torneremo a commuoverci per la morte di Teresa. A un anno praticamente esatto dalla scomparsa della sua attrice Carmen Scivittaro, Upas ripercorre la storia d’amore di Otello e di sua moglie ma anche il terribile momento in cui il Testa, così come Silvia, Rossella e Michele, le hanno dovuto dire addio.

Puntata di Venerdì 18 agosto 2023

Un Posto al Sole ci racconta, con dovizia di particolari, la storia di Bufallotto sensibile e del suo rapporto, purtroppo complicato con Cerri. Al rientro dalle vacanze, Castrese riuscirà a uscire allo scoperto senza paura di essere giudicato?

Un Posto al Sole: ecco quando torneranno le puntate inedite

Il cambio di programmazione di Un Posto al Sole continuerà anche nella settimana dal 21 al 25 agosto 2023, probabilmente con altre puntate speciali, dedicate ai racconti degli episodi della passata stagione. Per vedere le puntate inedite della Soap e per cominciare con una nuova stagione, dovremo attendere lunedì 28 agosto 2023. Solo a fine agosto scopriremo come andrà a finire tra Nunzio e Rossella e come finirà la faida tra Damiano ed Eduardo ma anche come saranno andate le vacanze per Manuela e Niko e se la Cirillo sarà ancora convinta di voler riprovare a riconquistare il Poggi.

