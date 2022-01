Un Posto al Sole: Ecco chi è Desirée Noferini, Virginia la moglie di Riccardo, e in quale altra soap l’abbiamo già vista!

Anticipazioni TV

Conosciamo meglio Virginia, la signora Crovi, e l'attrice la interpreta, Desirée Noferini!

Alla fine, Virginia riuscirà a minare definitivamente il rapporto tra Rossella e Riccardo e a riprendersi quest'ultimo? Scopriamo qualcosa in più su questo nuovo personaggio di Un Posto al Sole, e sull'attrice che le dà il volto, la Noferini!

Un Posto al Sole Anticipazioni: Virginia perseguita Rossella e Riccardo...

Problemi in paradiso per Rossella e Riccardo. A Natale, i due erano convinti che avrebbero trascorso una vacanza da sogno in quel di Bolzano, ed invece sono piombati in un vero e proprio incubo. La coppia era perseguitata da una misteriosa donna, la quale non sembrava intenzionata a mollare la presa. La giovane ha capito che si trattava di una persona legata al passato dell'amato, e non si sbagliava. Ciò, inevitabilmente, ha portato ad una frattura tra gli innamorati.

Virginia e Rossella si scontrano, nelle Anticipazioni di Un Posto al Sole

Tornati a Napoli, il Crovi non ha fatto che provare a riconquistare la fiducia della Graziani junior, la quale, invece, non ne voleva più sapere. In preda alla disperazione, la studentessa si era persino concessa un bicchiere di troppo con un'altra anima in pena, il suo ex fidanzato Patrizio, e tra i due è scattato un bacio. Il cuore di Rossella, tuttavia, continua a battere per il dottore - così come quello del Giordano per Clara -. Alla fine, su suggerimento di Silvia, la ragazza ha deciso di dare una chance a Riccardo... ma le cose si sono complicate ulteriormente nel momento in cui la suddetta donna misteriosa le si è rivelata: è Virginia, la moglie del partner! La Graziani junior è sotto shock, specialmente quando la donna le svela qualche particolare "piccante" sul suo matrimonio finito.Gli incontri-scontri tra le rivali in amore saranno svariati, e decisamente poco gradevoli per entrambe.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Ecco chi è Desirée Noferini, l'attrice che interpreta Virginia

Ma chi è l'attrice che interpreta Virginia, la consorte di Riccardo che non ha alcuna intenzione di restare a guardare mentre quest'ultimo si rifà una vita con Rossella? Stiamo parlando di Desirée Noferini, volto già noto della fiction italiana. Nasce a Bagno Ripoli, in Campania, nel 1987; ha quindi 35 anni. Dopo il diploma artistico, Desirée s'iscrive al Centro Sperimentale di Cinematografia Scuola Nazionale del Cinema a Roma. Ha recitato in I Cesaroni, Don Matteo e nella terza stagione de Il Paradiso delle Signore. In quest'ultimo caso, La Noferini era Lisa Conterno, una delle Veneri del grande magazzino che si presenta come la sorellastra di Vittorio Conti; in realtà, si chiamava Ada Manetti, ed era una truffatrice.

