Un Posto al Sole: Ecco chi è davvero Stefano Crovi. Vita privata e carriera dell'attore Joseph Altamura

Conosciamo la vita privata e la carriera di Joseph Altamura, il nuovo volto di Un Posto al Sole, che impersonerà Stefano Crovi.

Nelle nuove puntate di Un Posto al Sole arriva Stefano Crovi, il fratello di Riccardo che si è allontanato per un lungo periodo dalla famiglia dopo aver intrecciato una relazione con Virginia. Le Anticipazioni ci svelano che Stefano avrà un ruolo via via sempre più centrale nella soap di Rai3, ma chi interpreterà il nuovo personaggio?Finalmente, Corvi ha un volto ed è quello di Joseph Altamura, del quale scopriamo età, carriera e vita privata.

Un Posto al Sole, Stefano Crovi nuovo protagonista della soap

A Palazzo Palladini non c’è mai un minuti di relax e i protagonisti di Un Posto al Sole dovranno affrontare l’improvviso arrivo di un nuovo personaggio, che sconvolgerà delicati equilibri. Stiamo parlando di Stefano Crovi, fratello di Riccardo del quale sappiamo che ha vissuto un lungo periodo di lontananza dalla famiglia dopo aver intrapreso una relazione con Virginia, per la quale ha perso completamente la testa. Le Anticipazioni della soap ci rivelano il ruolo di Stefano che, dopo aver chiesto ospitalità a Riccardo, inizierà a insinuare dubbi e risvegliare vecchi fantasmi del passato in Rossella provocando una crisi tra lei e il fratello. Insomma, Stefano enterà a gamba tesa nelle trame della soap di Rai3, e sembra che farà parte delle trame per un periodo piuttosto lungo. Ma chi sarà l’attore scelto per interpretarlo?

Joseph Altamura è Stefano Crovi in Un Posto al Sole

Stefano Crovi sarà interpretato da Joseph Altamura, giovane attore attivo sui palchi teatrali, al cinema ma anche sul piccolo schermo con la fiction Il Patriarca, dove recita al fianco di Claudio Amendola. Altamura ha origini pugliesi, ha 30 anni ed è nato nel 1992 sotto il segno del Leone. Joseph ha recitato nel 2020 nella pellicola Una sconosciuta, diretta da per la regia di Fabrizio Guarducci e in Maschile Singolare, film che ha debuttato in streaming su Prime Video. Prima di ingranare con la carriera d’attore, Altamura ha prestato il suo volto anche a molte campagne pubblicitarie, tra cui quella di Report nel 2019. L’attore è fidanzato con una bellissima donna mora, che preferisce rimanere anonima forse proprio per via del successo di Joseph, che è seguitissimo sui social dove pubblica diverse foto ritratto che scaldano decisamente il cuore - e non solo - delle fan!

