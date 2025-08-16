TGCom24
Home | TV | Anticipazioni | Un Posto al Sole | Un Posto al Sole d'estate: un tuffo nei ricordi dello spin-off estivo della Soap di Rai3!
Schede di riferimento
Un Posto al Sole
Un Posto al Sole
Anticipazioni TV

Un Posto al Sole d'estate: un tuffo nei ricordi dello spin-off estivo della Soap di Rai3!

Maria Castaldo

In attesa delle nuove puntate di Un Posto al Sole, vi trasportiamo lungo il viale dei ricordi con lo spin-off estivo della Soap di Rai3: chi si ricorda di Un Posto al Sole d'estate?

Un Posto al Sole d'estate: un tuffo nei ricordi dello spin-off estivo della Soap di Rai3!

Un Posto al Sole è ufficialmente in pausa e l'amatissima Soap di Rai3 tornerà in onda con il consueto appuntamento a partire da lunedì 25 agosto. In questi giorni di vacanza, però, in tv sono trasmesse Le Storie di Un Posto al Sole, che ripercorrono i momenti più importanti della stagione appena conclusa e sono introdotte da Rosa, narratrice d'eccezione. Ma, vi ricordate quando, tanti anni fa, venne trasmesso lo spin-off della Soap, intitolato Un Posto al Sole d'estate? Facciamo insieme una tuffo nei ricordi di uno dei tanti esperimenti di Un Posto al Sole!

Un Posto al Sole d'estate: un tuffo nei ricordi dello spin-off della Soap!

Mentre negli ultimi anni, Un Posto al Sole è andato in pausa e al suo posto su Rai3 sono trasmesse Le Storie di Un Posto al Sole, qualche anno fa venne tentato un esperimento innovativo e che sembrava funzionare molto bene. La Soap, infatti, con i consueti personaggi e trame andava in pausa per lasciare spazio a Un Posto al Sole d'estate, spin-off estivo che teneva compagnia al pubblico da luglio fino ai primi giorni di di settembre. Lo spin-off venne trasmesso dal 2006 al 2009, per un totale di 4 stagioni.

La narrazione si spostava da Posillipo a Mass Lubrense, nel resort Baia 1000. Nel corso delle prime due stagioni, il pubblico seguiva alcuni dei protagonisti della Soap pronti a godersi le meritate vacanze: in quei casi, ai protagonisti della Soap si affiancavano nuovi interpreti, ma si trattava di semplici comparse, che non modificavano gli eventi principali di Un Posto al Sole. Il tono delle due stagioni successive, invece, cambiò totalmente e lo spin-off divenne un prodotto autonomo rispetto alla serie principale, introducendo nuovi protagonisti e cercando così di attrarre nuovo pubblico. Anche la sigla storica della Soap venne cambiata ed era cantata da Serena Rossi, amatissima interprete di Carmen di Un Posto al Sole e che nel finale della seconda stagione dello spin-off è anche protagonista di un concerto insieme a Pupo!

Un Posto al Sole d'estate: vi ricordate le Trame e i personaggi della versione estiva?

Mentre nelle prime due edizioni di Un Posto al Sole d'estate si seguivano gli spostamenti di alcuni dei personaggi principali della Soap alle prese con le vacanze estive, a partire dalle ultime due stagioni le trame dello spin-off si sono ingarbugliate e hanno regalato diverse sorprese agli spettatori.

Tra i personaggi che forse il pubblico ricorderà c'erano la capricciosa e incompresa Penni (Ada Febbraio), figlia di Alfredo Benvenuto (Mario Porfito), amico di Raffaele e proprietario del resort di Baia 1000. Ma come non ricordare anche la pasticciona Emma (Valeria Morosini), ex volto di Un Posto al Sole, la cui storia prosegue nelle trame dello spin-off. In Un Posto al Sole d'estate, ricorrenti erano anche Elena Giordano e Andrea Pergolesi, oltre a Otello Testa in un inedito doppio ruolo, quello del simpatico vigile che tutti conosciamo, e di Osvaldo, venale proprietario di un centro beauty.

Inoltre, nel corso della prima stagione di Un Posto al Sole d'estate avvengono importanti sviluppi per quanto riguarda il triangolo Andrea-Elena-Viola. Il fotografo e la figlia di Marina Giordano hanno un flirt che sfocia nel concepimento di Alice Pergolesi e quando Viola - che era giunta a Massa Lubrense per riconquistare Andrea - scopre la verità, decide di voltare pagina e tornare a Napoli. Insomma, per quanto limitato ai soli mesi estivi, l'esperimento della Soap aveva catturato l'attenzione del pubblico e per qualche anno sembrava davvero funzionare. Ma perché è stato poi interrotto?

Un Posto al Sole d'estate: ecco perché l'esperimento non è stato portato avanti

L'intenzione della produzione di Un Posto al Sole era quella di mantenere alto il livello d'attenzione del pubblico della Soap di Rai3 attraverso un prodotto che, sebbene limitato ai soli mesi estivi, riuscisse a riprodurre le sensazioni e i toni della serie principale. Purtroppo, questa direzione è stata seguita solo per le prime due stagioni dello spin-off Un Posto al sole d'estate, dato che a partire dalla terza stagione gli sceneggiatori cercarono di creare un prodotto più autonomo e distaccato dalla Soap.

Gli sceneggiatori speravano di poter attirare nuovo pubblico, interessato alle trame di Un Posto al Sole d'estate pur senza conoscere gli sviluppi della soap giornaliera, ma l'esperimento non ebbe esito positivo e così, dopo quattro stagioni, lo spin-off venne chiuso definitivamente.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle ore 20.50.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Un Posto al Sole
Un Posto al Sole
Maria Castaldo
  • Redattore Sezione TV
  • Giornalista pubblicista con la passione per il piccolo e grande schermo
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Io Sono Farah, Anticipazioni e Trame Turche: Farah sul punto di essere uccisa! Ecco da chi...
anticipazioni TV Io Sono Farah, Anticipazioni e Trame Turche: Farah sul punto di essere uccisa! Ecco da chi...
Amici, Irama e Mew si stanno frequentando? Esplode il gossip
news VIP Amici, Irama e Mew si stanno frequentando? Esplode il gossip
La Promessa Anticipazioni 17 agosto 2025: Martina fa una domanda molto scomoda a Catalina, ecco quale
anticipazioni TV La Promessa Anticipazioni 17 agosto 2025: Martina fa una domanda molto scomoda a Catalina, ecco quale
Marina Di Guardo, la mamma di Chiara Ferragni si è fidanzata con un noto Chef
news VIP Marina Di Guardo, la mamma di Chiara Ferragni si è fidanzata con un noto Chef
Amici 24, Jacopo Sol svela: "Amo la dolcezza di Francesca, Luca è stato un punto di riferimento dal primo giorno"
news VIP Amici 24, Jacopo Sol svela: "Amo la dolcezza di Francesca, Luca è stato un punto di riferimento dal primo giorno"
Beautiful Anticipazioni Puntata del 17 agosto 2025, replica: Thomas chiede a Hope di sposarlo!
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Puntata del 17 agosto 2025, replica: Thomas chiede a Hope di sposarlo!
Tata Giramondo - Missione Italia va in onda oggi pomeriggio, 16 agosto 2025, su Canale5 dopo Beautiful e Viola come il Mare
anticipazioni TV Tata Giramondo - Missione Italia va in onda oggi pomeriggio, 16 agosto 2025, su Canale5 dopo Beautiful e Viola come il Mare
Gf Vip, Nikita Pelizon, "Oriana Marzoli con l'aiuto dell'amico Luca Onestini pianificava in anticipo le mosse"
news VIP Gf Vip, Nikita Pelizon, "Oriana Marzoli con l'aiuto dell'amico Luca Onestini pianificava in anticipo le mosse"
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
Tradimento
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV