Un Posto al Sole chi è Rossella Graziani: Focus sul personaggio della Soap di Rai3

Scopriamo qualcosa in più sul personaggio di Rossella, protagonista della Soap Un Posto al Sole, in onda su Rai3.

Rossella Graziani si è guadagnata, ormai da diverso tempo, un suo spazio - sempre più grande - nelle Trame di Un Posto al Sole. Comparsa in Upas da bambina, la figlia di Silvia è ormai una giovane donna determinata e volitiva, decisa a diventare un grande medico.

Un posto al sole: Rossella da protagonista baby a giovane donna in carriera

Rossella è uno dei personaggi storici di Un Posto al Sole. L’abbiamo conosciuta da bambina insieme a Patrizio, Vittorio, Diego e Niko, come lei i piccoli delle prime stagioni di Upas. Dopo averla vista crescere e maturare, negli ultimi anni e soprattutto nelle ultime puntate della Soap, la ritroviamo una giovane donna in carriera, determinata a diventare un grande medico e decisa a trovare l’amore, quello vero e quello capace di darle la sicurezza che desidera. Per questo ha deciso di dare una seconda chance a Riccardo, con cui nell’inverno del 2022 c’è stato un tira e molla, messo in moto dall’arrivo di Virginia, la moglie del Crovi. Rossella ha dimostrato di essere pronta ad affrontare le difficoltà della vita - tra cui il divorzio dei suoi genitori - con grande maturità e grande freddezza. La tenera Ross, dolce e a tratti quasi ingenua, ha fatto posto a una donna determinata e volitiva, pronta a tutto per raggiungere gli obiettivi della sua vita.

Un Posto al Sole: Gli amori di Rossella

Rossella è maturata tantissimo nel corso degli anni. La piccola di casa Graziani-Saviani è ormai una donna adulta e in carriera, capace di affrontare le delusioni d’amore con piglio deciso. Grazie a questo cambiamento, Ross ha saputo chiudere definitivamente la sua relazione con Patrizio, suo grande amore, e cominciare una storia più matura e impegnativa con Riccardo. Il Crovi, più grande di lei e dottore strutturato con cui si è ritrovata a lavorare, è riuscito a far breccia nel cuore della figlia di Silvia e a convincerla - nelle ultime puntate - a fare un passo molto importante: la convivenza. Ross ha saputo affrontare con coraggio i problemi nati con l’affascinante medico ed è persino riuscita a stringere un rapporto più o meno amichevole con Virginia, l’ex moglie del suo compagno, che per diverse puntate ha cercato di riconquistare il marito e mettere Rossella in un angolo.

Rossella ha dimostrato una grande forza anche davanti al divorzio dei i suoi genitori e alla nuova relazione di sua madre con Giancarlo.

Un Posto al Sole, Giorgia Gianetiempo è Rossella Graziani

Giorgia Gianetiempo è nata a Salerno il 24 settembre 1996, sotto il segno della Bilancia. Le ambizioni della giovane sono state sin da subito chiare, quando a soli 3 anni l’attrice è stata scelta per recitare nell’amata serie televisiva Un medico in famiglia. Da allora, Giorgia ha continuato a incassare successi professionali e ha partecipare a fiction di successo come Lo zio d’America, Una donna per amico 3, Un papà quasi perfetto, I Cesaroni, Don Matteo 6 e Distretto di polizia 10. Nel 2010, la Gianetiempo approda nel cast di Un Posto al Sole, l’amatissima soap partenopea di Rai 3. Qui, l’attrice interpreta Rossella, figlia spensierata di Silvia che nel corso delle Puntate cresce e vive i suoi primi amori, per Niko e Gianluca, e cerca la sua strada come ogni adolescente, sempre seguendo gli insegnamenti della madre e del patrigno Michele. Nel 2012 la giovanissima attrice è stata insignita del Premio Internazionale alla carriera “L’Olimpiade dell’Arte e della Scienza”. La Vita Privata di Giorgia è soddisfacente quanto la sua carriera. L’attrice è sentimentalmente legata a Luca Turco, conosciuto sul set di Un Posto al Sole dove interpreta Niko Poggi.

