Un Posto al Sole: Chi è Giusi Cataldo, Elvira Tomei la mamma di Samuel, e dove l'abbiamo già vista

Anticipazioni TV

Scopriamo qualcosa in più su Elvira Tomei, la madre di Samuel, e su Giusi Cataldo, l'attrice che la interpreta!

Ecco chi è la mamma di Samuel, ed ecco chi è la già nota attrice che veste i suoi panni!

Un Posto al Sole Anticipazioni: Arriva Elisa!

Ad Un Posto al Sole è appena arrivata Elvira Tomei, interpretata da Giusi Cataldo. La donna è un'esperta enologa, ed è la madre di Samuel. Attualmente, quest'ultimo è uno dei protagonisti della soap opera, grazie alla sua love story con Speranza; dunque, presumibilmente, anche Elvira potrebbe occupare uno spazio degno di nota, con una storyline tutta sua. Ad ora, tuttavia, non è dato sapere quanta importanza verrà data a questo nuovo personaggio.

Elvira tiene un corso per sommelier, nelle Anticipazioni di Un Posto al Sole Anticipazioni

La donna terrà una delle sue lezioni di sera, al Caffé Vulcano, a cui parteciperanno Renato e Raffaele. Questi ultimi due, infatti, hanno deciso di mettere da parte l'antica rivalità per poter dare vita ad un'inattesa alleanza, seguendo insieme un corso per sommelier. Tra gli altri partecipanti, però, spicca pure Giuditta, la quale ha già fatto la sua apparizione, ed ha già palesato il suo interesse per il Poggi senior... ed adesso proverà a sedurlo con ogni suo mezzo!

Un Posto al Sole: Ecco chi è Giusi Cataldo, Elvira Tomei in Un Posto al Sole

L'attrice che dà il volto ad Elvira è, come suddetto, Giusi Cataldo. Nata a Palermo, in Sicilia, sotto il segno della Vergine, il 5 settembre del 1961; quindi, compirà presto 61 anni. Giusi si forma in teatro con Vittorio Gassman, Gigi Proietti, Giorgio Strehler e al cinema con Mario Monicelli, Carlo Verdone e Carlo Carlei. A darle la fama è proprio la sua apparizione in Compagni di scuola di Carlo Verdone, nel 1988. La Cataldo è al contempo una regista teatrale. Giusi recita anche per la TV in alcune fiction come: Il bello delle donne, Orgoglio e CentoVetrine. Oggi è appunto Elvira in Un Posto al Sole. La Cataldo è stata legata a Bebo Morroni, ed i due hanno avuto un figlio.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 14 al 18 febbraio 2022.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.