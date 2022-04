Un Posto al Sole: Chi è Alessandra Masi la Chiara Petrone della Soap. Carriera, Vita privata e foto dell’attrice

Anticipazioni TV

Conosciamo meglio Alessandra Masi, l’attrice che presta il volto a Chiara Petrone a Un Posto al Sole, la soap in onda su Rai3.

La figlia di Giancarlo Petrone ha un ruolo rilevante nelle trame di Un Posto al Sole, ma chi è Alessandra Masi la talentosa attrice che le presta il volto? Scopriamo qualcosa in più sulla vita privata, la carriera, gli amori e gli interessi dell’interprete di Chiara Petrone nella soap di Rai3.

Alessandra Masi è Chiara Petrone in Un Posto al Sole

Classe 1992, Alessandra Masi è nata a Napoli con la passione per la recitazione. Diplomatasi all’Accademia Internazionale di Teatro, Alessandra ha trascorso un periodo a Londra, dove ha approfondito i suoi studi, per poi tornare nel Bel Paese e iniziare la sua carriera nel teatro. Masi ha fatto un’apparizione nel cortometraggio Mad, diretto da Marco Massano, e in The Target di Kamile Kesparaviciute. Nel 2015, Alessandra è approdata nel cast di Un Posto al Sole, dove interpreta Chiara Petrone, un personaggio molto complesso che finisci vittima dei due antagonisti della soap di Rai3.

Un Posto al Sole, chi è l’attrice di Chiara Petrone

Figlia di Giancarlo Petrone, proprietario della stazione “Radio Golfo 99”, Chiara fa la sua prima apparizione nel cast di Un Posto al Sole nel 2015, impersonata dalla bravissima Alessandra Masi. La ragazza vive momenti molti difficili e bui, scatenati in particolare modo dall’abuso di droghe. Chiara diventa dipendente dalla cocaina e questo la porterà ad allontanarsi dai suoi affetti, mettendo in pericolo la relazione con Nunzio, per poi finire nella rete di Roberto Ferri. Non sarà un cammino semplice quello di Chiara e Alessandra Masi saprà dare al personaggio tutta la caratterizzazione e l’intensità di cui ha bisogno. Dal profilo Instagram dell’attrice partenopea, scopriamo che Masi ama moltissimo la fotografia e lasciarsi immortalare in scatti glamour e sofisticati. Alessandra ha postato diverse foto al centro di Roma, con sfondo il magnifico Colosseo e sembra essere una persona decisamente solare e simpatica. Non vi sono scatti con un presunto fidanzato e, data la giovane età, è possibile che Alessandra si voglia concentrare sulla carriera al momento.

