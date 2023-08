Un Posto al Sole: cambi di palinsesto per la Soap a fine agosto e a settembre. Ecco quando succederà

Anticipazioni TV

Nuovi cambi di programmazione per Un Posto al Sole. Dopo le due settimane di "racconti speciali", per la Soap sono previste delle brevi pause a fine agosto e a settembre. Scopriamo quando non andranno in onda le puntate ma anche quando ci saranno i doppi episodi.

Novità nella programmazione in arrivo di Un Posto al Sole. La Soap subirà delle variazioni di palinsesto a fine agosto e a settembre 2023. Alcune puntate non saranno messe in onda e già sappiamo quali saranno le giornate in cui vedremo Upas in pausa. Niente paura però. Sono già previsti recuperi con doppi episodi. Scopriamo nel dettaglio cosa succederà.

Un Posto al Sole Anticipazioni: le puntate inedite in onda dal 28 agosto 2023

Dopo due settimane di racconti e ricordi speciali, Un Posto al Sole tornerà lunedì 28 agosto 2023 con le puntate inedite. Inizierà ufficialmente la nuova stagione 2023/2024 e siamo sicuri che comincerà con il botto, visto come ci ha lasciato l’ultima puntata estiva, andata in onda l'11 agosto 2023. I nuovi episodi ci sveleranno, tra i tanti argomenti, come andrà a finire la storia tra Rossella e Nunzio ma anche come si risolverà la questione Bufalotto sensibile. Non ci resta che attendere.

Un Posto al Sole: variazioni in arrivo per la Soap a fine agosto e a inizio settembre

Le puntate inedite di Un Posto al Sole arriveranno lunedì 28 agosto 2023 ma sono previsti già dei salti. Giovedì 31 agosto 2023, Upas non andrà in onda, per lasciare spazio a un evento sportivo, come già successo in altre occasioni. L’episodio saltato, verrà recuperato però subito con un doppio appuntamento venerdì 1° settembre.

Il mese di settembre comincerà quindi subito con una doppia puntata, che verrà bissata la settimana successiva, l’8 settembre 2023. Anche giovedì 7 settembre 2023, Upas non sarà trasmesso e lascerà probabilmente posto a un altro evento sportivo. Vi daremo ulteriori conferme nel corso delle prossime settimane e vi terremo aggiornati passo passo sulle eventuali nuove variazioni di palinsesti e di trame.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle ore 20.50.