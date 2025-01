Un Posto al Sole Anticipazioni: Viola aggredita durante una rapina, Samuel fa infuriare Micaela!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci svelano che Viola sarà aggredita nel corso di una rapina, evento che la turberà molto. Samuel, invece, è pronto a voltare pagina e si iscrive a un'app di appuntamenti, scatenando la reazione di Micaela. Scopriamo insieme cosa succederà nelle prossime puntate della Soap di Rai 3!

Un Posto al Sole Anticipazioni: Viola aggredita durante una rapina!

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Viola vivrà attimi di grande paura: mentre si troverà in giro per le strade del centro storico di Napoli, un luogo che è abituata a frequentare, verrà aggredita e rischierà la vita! Tutto a causa di una rapina che prenderà una piega pericolosa e inaspettata...L'aggressione subita la turberà molto, tanto che Viola non riuscirà a lasciar andare il ricordo di quanto la situazione stesse per precipitare. La figlia di Ornella, infatti, non si capaciterà di come la sua routine sia stata così violentemente infranta da questo evento: mentre era di ritorno a casa da una delle sue visite guidate, infatti, si troverà all mercè di alcuni malviventi. Che sia una ritorsione contro di lei e Damiano per ciò che è successo a Torrente o una semplice e sfortunata coincidenza?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Damiano indaga su ciò che è successo a Viola!

Damiano scoprirà che Viola è stata aggredita durante una rapina e si metterà immediatamente sulle tracce dei malviventi che hanno spaventato e ferito la sua compagna. Dall'arresto di Torrente la situazione sembrava essersi placata, possibile che questa rapina sia un avvertimento da qualcuno che vuole vendicarsi del buon Renda? O è più probabile che si tratti di una casualità infelice, che ha lasciato Viola turbata e Damiano molto scosso al pensiero delle conseguenze che sarebbero potute esserci per la compagna.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Samuel si iscrive su un'app di dating e Micaela...

Dopo l'esilarante vicenda che lo ha visto protagonista di uno scontro con Nunzio alla Vigilia di Capodanno, Samuel ha oramai compreso che Micaela non può essere la donna per lui. Pur provando ancora dei sentimenti per la Cirillo, lo chef di Caffè Vulcano ha deciso di voltare pagina e per incontrare la sua anima gemella (o qualcuno che lo aiuti a dimenticare Micaela) si è iscritto su un'app di appuntamenti! Tuttavia, Samuel non ha fatto i conti con le reazioni di Micaela e il suo carattere tutto pepe: la gemella di Manuela scoprirà che Samuel si è iscritto a un sito di dating e andrà su tutte le furie. La sua vendetta non tarderà ad arrivare: decisa a rovinare le chance di Samuel di incontrare nuove donne, Micaela gli metterà i bastoni fra le ruote, facendogli vivere un momento di grande imbarazzo...

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle ore 20.50.