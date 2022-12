Un Posto al Sole Anticipazioni: Vecchi incubi e nuovi personaggi in arrivo nelle Trame della Soap

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa succederà nelle prossime puntate di Un Posto al Sole. Negli episodi inediti della Soap di Rai3 sono previste grandi novità. Ecco quali...

Le Trame di Un Posto al Sole prevedono di stupirci. Nei prossimi episodi della Soap sono in arrivo grandi novità, che consisteranno in nuovi personaggi e vecchi incubi tornati a tormentare i protagonisti di Upas. Insomma sarà un mix di vecchio e nuovo che promette di lasciarci con il fiato sospeso. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà:

Un Posto al Sole Anticipazioni: Torna l'incubo della web challenge

Partiamo dalle trame più recenti che vedremo negli episodi di Un Posto al Sole. Le Anticipazioni di Upas della prossima settimana – dal 5 al 9 dicembre 2022 – ci rivelano che per Bianca e la sua famiglia tornerà l'incubo della web challenge. I Boschi si troveranno ad affrontare questo problema che sembrava essersi risolto per il meglio. Peccato però che le cose si mettano diversamente, a causa delle malelingue e dei commenti cattivi dei compagni di scuola della piccola Boschi e di Antonello. Quest'ultimo, dopo aver origliato una conversazione tra la sua amichetta e Gaia e aver sentito che quest'ultima lo considera uno “sfigato”, cadrà di nuovo nel suo vecchio vizio e comincerà a organizzare il subdolo gioco per vendicarsi della sua “nemica”. Questa situazione farà tremare Palazzo Palladini e Franco e Angela dovranno calmare la loro bambina e stavolta decideranno di denunciare il fatto. Ma attenzione! Nessuno sa, per il momento, che dietro alla web challenge c'è Antonello. Il ragazzino potrebbe vedersela molto brutta e Bianca potrebbe pentirsi e soffrire moltissimo per averlo messo nei guai.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Un nuovo personaggio sconvolgerà la vita di Clara

Nelle Trame di Un Posto al Sole è in arrivo un nuovo personaggio, interpretato dall'attore Gabriele Rossi. Il suo ruolo non è ben chiaro ma abbiamo quasi la certezza che si intrometterà nella storyline di Alberto e Clara. La new entry potrebbe essere una nuova spina nel fianco per il Palladini e potrebbe addirittura, come ipotizzato sul web, essere legato alla faccenda dei giochi contraffatti, con cui il piccolo Federico ha rischiato grosso. Alberto comincerà una battaglia legale contro i costruttori di questi balocchi e forse uno di questi potrebbe essere il Rossi. Ma non escludiamo che possa essere un nuovo corteggiatore di Clara e rischierebbe quindi di essere il nemico numero 1 di Alberto Palladini. Per ora sono tutte supposizioni e non sappiamo neanche se tutto questo succederà nelle puntate di dicembre. Abbiamo però certezza che non dovremo aspettare ancora molto per risolvere questo mistero.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Torna Lara e Fabrizio potrebbe fingere di stare male

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole vedremo il ritorno di Lara. In realtà era già annunciato che la Martinelli avrebbe fatto presto capolino ma siamo proprio curiosi di sapere cosa succederà ora che si presenterà con un bambino tra le braccia – ovviamente non suo! Roberto, che sta faticando per ritrovare l'equilibrio con Marina, dovrà prendersi le sue responsabilità di padre ma ci chiediamo per quanto tempo questa farsa terrà banco. E parlando di farse, una menzogna potrebbe coinvolgere ancora Fabrizio. Sul web si è fatta largo l'ipotesi che il Rosato stia facendo finta di essere caduto in uno stato catatonico e che sia pronto a tornare all'attacco quando meno ce lo aspettiamo. La cosa potrebbe effettivamente realizzarsi e Lara farebbe pure al caso suo. Non è esclusa nemmeno un'alleanza tra i due. Ma questi subdoli retroscena, al momento, non hanno conferme. Vi assicuriamo però che noi monitoreremo la situazione e vi terremo aggiornati.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.