Un Posto al Sole Anticipazioni: Una tragica morte sta per sconvolgere le trame della Soap?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci danno l'impressione che qualcosa di tragico stia bollendo in pentola. Nei prossimi episodi della Soap di Rai3, potremmo assistere a una tragico evento, che cambierà per sempre la vita di uno o più personaggi. Ma se ci sarà, chi sarà la vittima? Scopriamolo insieme.

Le trame di Un Posto al Sole ci stanno facendo sospettare che tra non molto qualche tragico incidente, stravolgerà le trame della Soap. Le Anticipazioni ci rivelano che nei prossimi episodi, Damiano non smetterà di insistere con Eduardo e di trarre qualche importante informazione sul suo clan da dare alla polizia. Il Renda finirà persino per voler difendere Viola a tutti i costi e ad allontanarla nonostante la loro passione ormai più che chiara. Intanto Marina non mollerà la presa su Lara e anzi, dopo aver scoperto che la Martinelli avvelenava Tommy, potrebbe avere il via da parte di Roberto, per mettere a segno il suo piano fatale contro la bionda. Ma vediamo nel dettaglio cosa potrebbe succedere in Upas.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Damiano rischia di morire?

Tra le tante situazioni preoccupanti che si stanno creando nelle trame di Un Posto al Sole, anzi che si sono già create, c’è quella che vede protagonisti Eduardo e Damiano. Il Renda continua e continuerà a essere un infiltrato nel clan di Sabbiese e la cosa diventerà sempre più pericolosa. Il comportamento di Damiano ha già insospettito Tony, braccio destro del boss, che non si è mai fidato dell’ex migliore amico del suo capo e per questo lo sta tenendo sotto osservazione. La realtà potrebbe diventare ancora più drammatica, se il criminale scoprisse che l'ex poliziotto è in verità una talpa, pronta a scoprire i segreti della loro organizzazione e pronto a sgominarla del tutto. Tony potrebbe quindi metterlo nel mirino della sua arma e sparargli a bruciapelo, senza curarsi di alcuna conseguenza. Ma il destino è incerto pure per Damiano.

Un Posto al Sole Anticipazioni: e se invece fosse Eduardo a morire?

La morte di Damiano ci sembra attualmente un po’ scontata. Il ragazzo sta correndo il pericolo più grande e sarebbe piuttosto “sensato” che una volta scoperto il suo doppio gioco, il Renda finisca male. Che sia Tony o che sia Eduardo stesso a premere il grilletto, la sorte di un poliziotto infiltrato e poi stanato, è abbastanza chiara. Ma se invece a morire fosse Eduardo, redento o comunque deciso a salvare il suo amico? Alcune ipotesi circa la fine del Sabbiese hanno cominciato a circolare mesi fa ma in questi giorni si è fatta strada l’ipotesi che qualcuno tra i due ex amici, perderà sicuramente la vita. E la morte di Eduardo, per quanto sicuramente traumatica, sarebbe però un modo per riscattare la sua figura e per renderle giustizia.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Viola e Lara in pericolo?

Ma se invece che della morte di uno tra Eduardo e Damiano, le voci sulle prossime anticipazioni e puntate di Un Posto al Sole parlassero di Viola o di Lara? La Martinelli è già nel mirino di Marina e prossimamente anche di Roberto. Ferri ha fermato sua moglie dal mettere in atto il suo piano per liberarsi della rivale ma quando scoprirà – e lo farà nelle puntate di Upas dal 30 ottobre al 3 novembre 2023 – che la bionda ha avvelenato Tommy, probabilmente le darà carta bianca per agire. Marina vorrà dare una lezione a Lara e non è escluso che la voglia far rimanere per sempre in carcere… e forse pure secca! È un’ipotesi, senza attualmente una solida base data dalle anticipazioni ufficiali ma non è da escludere.

E Viola? Perché anche lei è nelle possibili tragiche morti delle prossime puntate? La risposta è semplice. La ragazza potrebbe finire vittima di un regolamento di conti e pagare il prezzo per il tradimento e del doppio gioco di Damiano. La Bruni potrebbe quindi fare la fine di Susanna e anzi c’è da dire che persona che il Sabbiese stava puntando era proprio la moglie di Nicotera, non tanto la giovane avvocatessa, fidanzata di Niko. Insomma per Viola è andata bene alla prima ma alla seconda potrebbe non essere così fortunata. Damiano ed Eugenio sapranno proteggerla magari ingannandola e allontanandola con una scusa?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.