Un Posto al Sole Anticipazioni: Tragico epilogo nelle Trame della Soap? Fabrizio potrebbe suicidarsi...

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nelle prossime puntate della Soap di Rai3 Un Posto al Sole e quale sarà l'epilogo della terribile storia che vede protagonisti Marina, Roberto, Fabrizio e ora anche Filippo e Franco.

Drammatico epilogo nelle trame di Un Posto al Sole? Potrebbe succedere. Nelle prossime puntate della Soap in onda su Rai3, vedremo Roberto più che mai determinato a salvare Marina. Il Ferri ha scoperto che dietro alla sparizione della Giordano c’è lo zampino di Fabrizio ma quello che ancora forse non ha capito del tutto, è che il Rosato ha perso completamente la testa e metterà in pericolo non solo la vita della manager ma anche la sua.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Fabrizio ha perso la testa

Nelle scorse puntate di Un Posto al Sole abbiamo visto quanto Fabrizio abbia perso la testa. La sua follia lo ha portato a rapire Marina e a rischiare persino di farle del male nel sonno. Questi e tanti altri gesti ci hanno fatto capire quanto il Rosato non sia più in sé e quanto sia diventato un’altra persona, da quell’uomo dolce e attento che Marina aveva sposato. L’ “invertebrato” come lo chiamava Roberto, è diventato un folle, desideroso di avere per sé la donna della sua vita. Fabrizio non si è mai rassegnato ad aver perso la sua consorte e per riuscire a ricucire il loro rapporto, è arrivato prima ad avvelenarla, poi a rapirla e poi a scrivere una lettera – inviata al Ferri – imitando la sua grafia. Ma tutto questo non è bastato a convincere il direttore dei Cantieri, del fatto che la amata fosse scappata lontana da lui.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Franco e Filippo aiutano Roberto

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, Franco deciderà di salvare Marina e scenderà in campo per aiutare Roberto. Come vi avevamo anticipato in un nostro precedente articolo, il Boschi deciderà di mettere da parte le incomprensioni con il Ferri e di dargli una mano a riportare la sua amata a casa. Ma dovrà prima riuscire a frenare il desiderio di vendetta del manager, pronto a tutto pur di riabbracciare la Giordano anche a presentarsi davanti al Rosato da solo e senza un piano per metterlo al tappeto. Piano che invece Franco e Filippo, lo vedremo, cercheranno di escogitare, il più velocemente possibile. E dovranno fare davvero molto veloci, visto che le cose saranno destinate – secondo gli spoiler – a prendere improvvisamente una piega ancora più drammatica.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Fabrizio tenta il suicidio?

Secondo gli spoiler, Roberto, Franco e Filippo saranno impegnati in una corsa contro il tempo. Il salvataggio di Marina si complicherà improvvisamente. Non è ancora chiarissimo cosa possa succedere davvero ma c’è l’ipotesi che Fabrizio possa minacciare di togliersi la vita e di volerlo fare subito dopo aver fatto la stessa cosa con la Giordano. Pur di non separarsi da lei e pur di non lasciarla tornare tra le braccia del Ferri, il Rosato potrebbe arrivare al gesto estremo e potrebbe volerlo continuare, anche qualora Marina fosse salvata e portata in salvo dalle sue stesse grinfie. In ogni caso toccherà ai tre moschettieri fermare la furia omicida e suicida dell’ex marito della manager dei Cantieri, arrivato – quasi sicuramente – alla fine della sua travagliata storyline. Ma si sa che i cattivi di Upas sono destinati a tornare e forse questo è soltanto il preludio di un’altra serie di trame, che ci lasceranno ancora con il fiato sospeso.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.