Un Posto al Sole Anticipazioni: Franco salverà Marina?

Scopriamo insieme cosa succederà nelle prossime puntate di Un Posto al Sole. Nella Soap di Rai3 potrebbe esserci un colpo di scena clamoroso, che vedrebbe protagonista Franco di nuovo nelle vesti di supereroe. Ma sarà davvero così?

Superfranco di nuovo all'opera? Così sembra! Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nelle prossime settimane scopriremo qual è il destino di Marina. La Giordano è prigioniera di un incubo; è infatti vittima della pazzia di Fabrizio, deciso a non separarsi mai più da sua moglie e disposto a tutto pur di averla sempre accanto. La vita della manager sembrerà appesa a un filo ma un'intuizione di Roberto potrebbe portare il Ferri a chiedere aiuto a Franco Boschi, da sempre capace di risolvere le situazioni più intricate in cui gli inquilini di Palazzo Palladini sono soliti cacciarsi. Ma vediamo nel dettaglio cosa potrebbe succedere.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Marina riesce a lanciare un grido d'aiuto?

Nelle scorse puntate di Un Posto al Sole ci siamo accorti, insieme a molti fans, di un piccolo dettaglio, che potrebbe aiutare Marina a scappare dalla furia di Fabrizio. La Giordano, dopo aver tentato invano di fuggire e dopo essere stata riacciuffata dal suo ex marito, ha deciso di usare una nuova strategia: quella della mediazione. La manager, lo abbiamo visto, ha assunto un atteggiamento molto più docile e comprensivo con il Rosato, spingendo l'uomo a fidarsi di lei e ad allentare la guardia. Ed è riuscita addirittura a convincerlo a ordinare, in onore dei vecchi tempi, la cena nel ristorante che erano soliti frequentare quando stavano insieme. Sembrerebbe proprio questo il particolare che potrebbe salvare la donna. Nelle prossimi episodi della Soap, Filippo e Roberto verranno a sapere di questo strano ordine e cominceranno ad avere ancora più sospetti su Fabrizio e sulle sue stranezze.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Roberto ha un'intuizione che potrebbe salvare Marina

Seguendo quello che ci rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la prossima settimana, Roberto continuerà ad avere qualche dubbio sul motivo che avrebbe spinto Marina a lasciarlo. Anche Filippo comincerà a domandarsi cosa abbia spinto la Giordano a lasciare suo padre, così all'improvviso. Il ragazzo però, secondo gli spoiler, si lascerà condizionare da alcune rivelazioni e si convincerà che tra Marina e Fabrizio sia scoccata di nuovo la passione. Deciderà quindi di dirlo a Roberto. Ma inaspettatamente il manager non darà alcun credito alle parole del giovane, convintissimo che la sua compagna non abbia potuto riallacciare i rapporti con l'ex marito. A renderlo ancora più sicuro sarà un'intuizione che potrebbe essere legata proprio a quello strano ordine, fatto al ristorante, di cui vi abbiamo parlato poco sopra.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Roberto chiede aiuto a Franco?

Roberto potrebbe capire insomma che Fabrizio ha rapito Marina e che la Giordano sia in pericolo. Che sia il dettaglio dell'ordinazione al ristorante o sia un altro, quel che è certo è che il Ferri metterà in ordine i pezzi del puzzle e avrà più di un'intuizione e tutto questo lo porterà a comprendere che la sua compagna non si sia allontanata volontariamente. E una volta sicuro di questo, la sua mossa potrebbe essere quella di chiamare in suo soccorso Franco. Non è la prima volta che il manager si avvale dell'aiuto del Boschi e tutti noi upassini sappiamo quanto fiuto e coraggio abbia il marito di Angela. Ma per ottenere l'intervento di Franco, Roberto dovrà tornare sui suoi passi e ottenere da lui il perdono. Non è passato infatti tanto tempo da quando i due, per colpa di Chiara e Nunzio, si sono scontrati. Superfranco lascerà da parte l'astio per correre in soccorso di Marina oppure la lascerà in balia del suo aguzzino? Noi siamo più che convinti che riporterà la signora di Palazzo Palladini sana e salva a casa.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.