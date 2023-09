Un Posto al Sole Anticipazioni, tra Nunzio e Rossella attrazione incotrollabile, Samuel sempre più vicino a Micaela!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che tra Nunzio e Rossella l'attrazione crescerà sempre di più, ma anche Samuel e Micaela si avvicineranno a discapito di Speranza. Vediamo insieme cosa succederà nelle prossime puntate della Soap di Rai3.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che tra Nunzio e Rossella l'attrazione sarà sempre più incontrollabile, ma anche Samuel e Micaela continueranno ad agire all'insaputa di Speranza, rischiando grossi guai! Cosa succederà?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Nunzio non riesce a dimenticare Rossella...

Poco prima della pausa estiva della Soap di Rai3, Rossella aveva ricevuto una proposta di matrimonio dal compagno, il dottor Riccardo Crovi. Pur essendo ancora combattuta tra i suoi sentimenti per il medico e la nascente attrazione per Nunzio Cammarota, suo migliore amico da lungo tempo, la dolce dottoressa aveva accettato di sposare Riccardo, spezzando il cuore di Nunzio. Il Cammarota è sempre più convinto dei sentimenti che ha per Rossella, ma di fronte alla notizia dell'imminente matrimonio, ha deciso di farsi da parte e provare a dimenticarla. A nulla è servita la corte spietata dell'infermiera Ada, attratta dal bel cuoco, e sembrano nulli tutti i tentativi di Nunzio di stordirsi con notti di passioni per non pensare alle sue pene d'amore. Nella sua vita fa il suo ingresso Diana, l'architetta amica di Alberto Palladini, che sembra nutrire un certo interesse per lo chef di Caffè Vulcano. Ma Nunzio riuscirà davvero a dimenticare Rossella?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Rossella e Nunzio sempre più attratti: cederanno alla passione?

Le Anticipazioni delle prossime puntate della Soap di Rai3 ci svelano che Nunzio, pur essendo ancora innamorato di Rossella, proverà comunque a recuperare un rapporto con lei, cercando di starle vicino durante i preparativi delle nozze con il Crovi. Il cuoco, infatti, si renderà conto che la dottoressa è una delle persone più importanti della sua vita e anche se si sposerà con un altro preferisce averla accanto almeno come amica. Ma questa sua decisione provocherà una tempesta di emozioni in Rossella, già molto confusa sui suoi sentimenti per Riccardo e il Cammarota, e la spingerà di nuovo ad avvicinarsi allo chef. L'intesa tra i due diventerà un'attrazione incontrollabile che potrebbe portarli a compiere un tradimento inaspettato... Cederanno alla passione?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Samuel ancora diviso tra Micaela e Speranza, chi sceglierà?

Nel frattempo, anche Samuel continua a essere confuso sui sentimenti che nutre per Micaela e il dovere verso Speranza, del tutto ignara dei tradimenti del fidanzato con la Cirillo. Lo chef, tuttavia, cercherà con ogni mezzo di contrastare l'influenza che Micaela sembra avere su di lui e di respingere fermamente le sue avanches. Ma l'insistenza della gemella di Manuela lo porterà nuovamente a chiedersi se davvero è innamorato di Speranza e se quello che prova per Micaela sia amore o solo passione. Alla fine, Samuel riuscirà a prendere una decisione? A chi apparterrà il suo cuore?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle ore 20.50.