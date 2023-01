Un Posto al Sole Anticipazioni: Silvia nei guai, il Caffè Vulcano è a rischio?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Silvia riceverà numerose recensioni negative in seguito alla situazione di Nunzio e Alice che rischiano di mettere in pericolo lei e il suo amato Caffè Vulcano. Che cosa succederà nelle prossime puntate della Soap in onda su Rai 3?

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole vedremo che Silvia e il Caffè Vulcano sono in grave pericolo. Non solo la proprietaria dell'amato luogo di ritrovo dei residenti di Palazzo Palladini è scampata a una rapina, ma sarà anche costretta a sopportare le recensioni negative che si abbatteranno sul Caffè Vulcano, in seguito alla vicenda di Nunzio e Alice.

Un Posto al Sole, Silvia e il Caffè Vulcano nei guai

Sono settimane difficili per Silvia: la proprietaria del Caffè Vulcano ne sta vivendo di tutti i colori, l'ultima delle quali è la tentata rapina poco fuori al Vulcano, con cui rischiava di perdere l'intero incasso del suo lavoro. Una circostanza che avrebbe davvero rischiato di rovinarla, ma che è stata sventata dall'intervento dell'agente di scorsa di Viola, il buon Damiano. Ma se, almeno in questo caso, la situazione si è risolta nel modo più felice e sereno possibile, ci sono altre questioni che potrebbero rischiare di non esaurirsi nel tempo più breve e soprattutto potrebbero rivelarsi ancora più pericolose per lei e il suo amato Caffè Vulcano. Ovviamente, parliamo della difficile storia che sta coinvolgendo Nunzio e Alice: la ragazza ha deciso infatti di sporgere denuncia contro il Cammarota e la cosa, inaspettatamente, avrà delle ripercussioni anche su Silvia e sul suo locale.

Un Posto al Sole Anticipazioni, Silvia viene coinvolta suo malgrado nella storia tra Nunzio e Alice

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano, infatti, che la notizia delle accuse di tentata violenza su Alice da parte di Nunzio si spargeranno a macchia d'olio e ci saranno ripercussioni anche per Silvia. Infatti, la donna parlerà con il Cammarota e crederà a lui, non pensando neanche per un momento che possa essere colpevole. Dato che crede alla sua innocenza, Silvia deciderà di non licenziarlo o allontanarlo dal Caffè Vulcano: Nunzio non ha fatto nulla, di questo ne è sicura, e ha bisogno di un posto dove lavorare e mantenere, in parte, la sua quotidianità. Il cuoco le sarà riconoscente, ma inavvertitamente, metterà in pericolo Silvia e il Vulcano. Infatti, la madre di Rossella inizierà a ricevere alcuni commenti sui social molto negativi sulla sua attività, una notizia che la lascerà amareggiata. Com'è possibile che qualcuno possa scrivere queste cose? Ma, ovviamente, non è per il suo amato Vulcano che viene attaccata, ma per la decisione di non licenziare Nunzio.

Un Posto al Sole Anticipazioni, Silvia riceve recensioni negative sul Caffè Vulcano. Cosa succederà?

Silvia riceverà delle recensioni molto negative sul Caffè Vulcano: parole dure che la feriranno e che giungono in maniera inaspettata. La decisione di tenere Nunzio, di cui non dubita e a cui è molto affezionata, a lavorare con lei, anche dopo le accuse di Alice e l'inizio delle indagini non saranno una buona pubblicità per lei e il suo lavoro e i social si accaniranno pesantemente, demoralizzandola molto. Cosa farà Silvia? Forse, dovrebbe licenziare Nunzio e provare ad allontanare i riflettori da lei e dal Vulcano? O c'è anche la spaventosa possibilità che a causa di queste continue recensioni così crudeli lei debba rischiare di chiudere il Caffè Vulcano? Se si arrivasse a questo, allora gli inquilini di Palazzo Palladini perderebbero per sempre il loro punto di ritrovo preferito...

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle 20.50.