Un Posto al Sole Anticipazioni, Silvia e Michele: ritorno di fiamma inaspettato!

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci svelano che tra Silvia e Michele scoppierà una passione travolgente e ci sarà un ritorno di fiamma inaspettato!

Un Posto al Sole ci ha regalato un inaspettato colpo di scena con il matrimonio di Rossella Graziani: la figlia di Michele e Silvia, infatti, ha deciso di non dire il fatidico sì a Riccardo, ma non ha neppure accolto l'amore di Nunzio per lei, preferendo concentrarsi su sé stessa e sulla sua vita. Ma, le anticipazioni della Soap di Rai3 hanno anche svelato che proprio tra i genitori della dolce Rossella ci sarà un inaspettato ritorno di fiamma.

Un Posto al Sole Anticipazioni, Michele e Silvia di nuovo vicini...

Il mancato matrimonio di Rossella ha di nuovo riavvicinato Michele e Silvia: i due, infatti, pur non essendo più una coppia, si sono sempre dimostrati genitori amorevoli e presenti per la giovane dottoressa, ma ora, con le difficoltà del matrimonio il tempo che hanno trascorso insieme li ha portati a riavvicinarsi ancora di più. Inoltre, Michele sosterrà Silvia anche contro Isabella, madre di Riccardo, alquanto inviperita dallo smacco che la dottoressa Graziani ha dato all'amato figlio. Ma questa vicinanza a cosa porterà?

Anticipazioni Un Posto al Sole, scoppia la passione tra Michele e Silvia!

Le Anticipazioni ci svelano che il riavvicinamento tra Silvia e Michele si tramuterà in molto altro! I due, infatti, dovranno andare a Indica per risolvere una questione relativa a Otello e lì, complice la vicinanza tra loro, scoppierà una passione inaspettata. Né Silvia né Michele si aspetteranno questo ritrno di fiamma e così saranno completamente colti alla sprovvista. I due decideranno di abbandonarsi l'uno all'altra, riscoprendo il sentimento che li ha uniti in passato e li ha fatti essere una coppia felice e piena di amore...

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole, Silvia dirà addio a Giancarlo?

Tuttavia, ci svelano ancora le Anticipazioni, sembra che, mentre Michele sembrerà propenso a ricominciare una storia con Silvia, quest'ultima sentirà un forte senso di colpa verso Giancarlo, il suo compagno. Quest'ultimo, intanto, non avrà il benché minimo sospetto di quello che è successo tra i due ex coniugi e non sappiamo se Silvia deciderà di rivelare del tradimento o cercherà di dimenticare la travolgente passione che lei e Michele hanno vissuto...

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle ore 20.50.