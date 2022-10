Un Posto al Sole Anticipazioni: Serena furiosa. Manuela e Micaela devono andarsene!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Serena perderà totalmente la pazienza. Nelle Puntate della Soap in onda su Rai3, vedremo la Cirillo prendere una decisione sofferta contro le sue sorelle Micaela e Manuela.

Terremoto a casa Cirillo! Tra Serena, Micaela e Manuela scoppierà il pandemonio durante la festa di compleanno della piccola Elisabetta. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che le gemelle faranno infuriare la moglie di Filippo, costringendola a prendere una decisione molto difficile e che lascerà tutti i presenti senza fiato. Ma scopriamo nel dettaglio cosa succederà.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Niko prende le distanze da Manuela

Nelle scorse puntate di Upas abbiamo visto Micaela vendicarsi di sua sorella. Furiosa per essere stata pugnalata alle spalle, la Cirillo ha deciso di raccontare al Poggi la verità sulla sua gemella. Ha quindi confessato a Niko che Manuela è ancora interessata a lui e che intende riconquistarlo. Questa novità ha infastidito il giovane avvocato, ancora non pronto a riaprire il suo cuore a un altro amore, per via della morte di Susanna. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il ragazzo prenderà sempre più le distanze dalla sua amica ma senza darle alcuna spiegazione. Questo ferirà moltissimo Manuela, che deciderà di chiedere al diretto interessato cosa stia succedendo. E lo farà alla vigilia della festa di compleanno della piccola Elisabetta.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Manuela scopre la vendetta di Micaela

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Manuela raggiungerà Niko per sapere se parteciperà alla festa di compleanno, organizzata da Serena per festeggiare il primo anno di Elisabetta. Il ragazzo le rivelerà di non poter esse presente per via del lavoro e la liquiderà velocemente. Questo atteggiamento metterà la Cirillo sull'attenti. Cosa è successo al Poggi? Perché non è più lo stesso con lei? La giovane deciderà di parlargli apertamente e Niko le confesserà di aver parlato con Micaela e di aver scoperto che lei ha ancora un certo interesse nei suoi confronti. Le dirà che questa situazione lo mette in imbarazzo e proprio per questo non ha intenzione di partecipare al compleanno e lascerà che solo Jimmy vada dalle zie.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Manuela aggredisce Micaela

Manuela andrà su tutte le furie. Sua sorella le ha giocato un tiro mancino e ora tocca a lei vendicarsi. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che le gemelle avranno il loro confronto a casa di Serena e la cosa sfuggirà loro di mano. Le due cominceranno a urlarsi davanti a tutti gli invitati della festa di compleanno di Elisabetta, lasciando Jimmy senza parole così come tutti i presenti. Le ragazze se ne diranno quattro e finiranno per ferire il piccolo Poggi, che deciderà di non voler più rivedere sua madre. Ma non si limiteranno a questo e Serena non ce la farà più.

Serena caccia di casa Micaela e Manuela: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole

Micaela e Manuela non riusciranno a regolarsi e scateneranno un pandemonio durante la festa per la piccola Elisabetta. Le gemelle non si renderanno conto di quello che stanno facendo e finiranno per fare un grosso danno. Nella foga, una di loro darà un colpo alla torta e la farà cadere a terra. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Serena, davanti a questa scena, non potrà credere che le sue sorelle abbiano davvero rovinato il primo compleanno della sua secondogenita e stanca di giustificarle e di aiutarle a trovare un compromesso, caccerà entrambe di casa davanti agli occhi sbigottiti di tutti gli invitati. Manuela e Micaela dovranno andarsene ma sarà per sempre? Serena chiuderà con loro ogni rapporto o riuscirà a perdonarle? Ma soprattutto questa situazione farà capire alle due che è ora di smetterla di farsi la guerra?

