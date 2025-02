Un Posto al Sole Anticipazioni: Rossella è sempre più scossa a causa di Fusco: Ornella decide di intervenire!

Anticipazioni TV

Le trame delle prossime puntate di Un Posto al Sole si concentreranno molto su Rossella e sul profondo malessere e disagio che la situazione nell'ospedale con il dottor Daniele Fusco. Le Anticipazioni della Soap di Rai3 ci svelano che la dottoressa Graziani sarà sempre più scossa e riceverà un aiuto inaspettato da Ornella.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Rossella è sempre più scossa dalla situazione con Fusco

Come mostrato nelle precedenti puntate, Rossella ha avuto un improvviso mancamento in ospedale e ha scatenato il panico tra i suoi colleghi. La dolce dottoressa Graziani ha minimizzato l'accaduto, ma è evidente che qualcosa la preoccupa. Si tratta, ovviamente, della difficile situazione che Daniele Fusco, il primario dell'ospedale ha creato da quando è arrivato. Il primario, dopo aver rivolto le sue inopportune avanches a Rossella ed essere stato respinto con forza dalla dottoressa Graziani, ha deciso di rivolgere le sue attenzioni a Erica. La specializzanda, nonostante la diffidenza verso le parole di Rossella, si è resa presto conto della veridicità delle sue accuse verso il primario. Purtroppo, però, Fusco è intervenuto e ha fatto terra bruciata intorno alla giovane dottoressa, portandola a isolarsi e a soffrire per quanto accaduto.

Anticipazioni Un Posto al Sole: il malessere di Rossella preoccupa Rossella e Michele

Il malore di Rossella ha spaventato Michele e Silvia e stando a ciò che svelano le Anticipazioni, la dottoressa Graziani sarà di nuovo protagonista di un episodio che provocherà una certa agitazione nei suoi genitori e in Nunzio. Questa volta, però, arriverà per Rossella un aiuto inaspettato. Stiamo parlando di Ornella Bruni. L'ex primario e cara amica della famiglia Graziani verrà messa a conoscenza di quanto sta accadendo in ospedale e resterà indignata dall'apprendere del comportamento orribile del primario.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Ornella è pronta a intervenire: Fusco deve essere fermato!

Le Anticipazioni non ci dicono cosa farà Ornella, ma è chiaro che la dottoressa Bruni offrirà il suo supporto a Rossella e deciderà di indagare con Nunzio per trovare gli indizi necessari a incastrare Fusco. E sembra proprio che i due troveranno una pista interessante, di cui però al momento non ci è dato sapere ancora nulla. Si può però ipotizzare che si tratti di qualche altra ex specializzanda, magari di un precedente ospedale in cui Fusco ha lavorato, che verrà contattata da Ornella e deciderà di farsi avanti a supportare le accuse di molestie contro il primario. Sarà abbastanza per fermare il perfido Fusco?

