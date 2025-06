Un Posto al Sole Anticipazioni: Rossella e Nunzio coppia che scoppia? Chiara e Gianluca li separeranno?

Anticipazioni TV

Due grandi ritorni potrebbero allontanare Rossella e Nunzio. I due ritroveranno Gianluca e Chiara, rientrati a Napoli dopo anni di lontananza. Il Cammarota e la Graziani scopriranno di essere ancora innamorati di loro? Vediamo insieme cosa succederà nelle prossime puntate della Soap di Rai3, Un Posto al Sole.

I grandi ritorni possono portare con sé buone e cattive notizie o persino entrambe, ed è quello che succederà nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, quanto Chiara e Gianluca cominceranno a muoversi a Napoli, pronti una a prendersi la sua vendetta e l’altro a confrontarsi con suo padre Alberto.

A subire le conseguenze, piacevoli o no, del rientro a casa della Petrone e del Palladini jr. saranno Nunzio e Rossella, che avranno a che fare, dopo diverso tempo, con i loro ex, con cui hanno avuto una relazione amorosa molto intensa, che sicuramente non hanno dimenticato. La domanda che ci sorge spontanea è quindi questa: Cammarota e la Graziani scopriranno di essere ancora innamorati di loro e metteranno fine alla loro storia?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Chiara e Gianluca di nuovo a Napoli

Siamo molto curiosi di sapere cosa succederà con il ritorno di Chiara e Gianluca a Napoli. Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 23 al 27 giugno 2025 ci rivelano che i due ragazzi dovranno chiarire alcune questioni lasciate in sospeso prima della loro partenza dalla città e avranno a che fare con delle persone del loro passato, con cui non hanno mantenuto dei buoni rapporti e di cui vorranno persino vendicarsi. Andiamo con ordine.

Chiara si alleerà con Gagliotti e lo farà con il preciso intento di prendersi una bella rivincita su Marina ma principalmente su Roberto, che l’ha messa con le spalle al muro e le ha fatto perdere non solo Radio Golfo 99 ma anche l’albergo di suo padre, a cui era particolarmente legata. Gianluca si troverà invece faccia a faccia con Alberto, il suo terribile genitore, colui che per anni ha approfittato della sua innocenza per fargli compiere dei crimini.

Un Posto al Sole: Il ritorno di Gianluca scombussola Rossella

Gianluca tornerà a Napoli con l’intento sia di aiutare Luca e Giulia sia di chiarire le cose con Alberto ma prevediamo che l’incontro tra i due, che avverrà la prossima settimana, non porterà a grandi risultati, anzi. Nelle prossime puntate il giovane Palladini avrà a che fare anche con Rossella, con cui si incontrerà sotto gli occhi preoccupati di Nunzio, che sa della storia d’amore tra la sua innamorata e il figlio dell’avvocato più famoso di Palazzo Palladini. Ross rivedrà il suo ex fidanzato anni dopo essersi promessi amore per sempre e chissà come reagirà nel riaverlo di nuovo accanto. Rossella potrebbe scoprire di non averlo mai dimenticato e magari persino pensare che tra loro possa ricominciare da dove hanno lasciato. Ma potrebbe anche accadere che la Graziani, innamoratissima di Nunzio, possa semplicemente mettere un punto al suo passato e chiudere una questione lasciata in sospeso per anni e mai del tutto definita.

Tra Chiara e Nunzio scocca di nuovo la scintilla? Ecco cosa potrebbe succedere nelle puntate di Un Posto al Sole

Rossella rivedrà Gianluca e tra loro potrebbe scoccare di nuovo la scintilla e per Nunzio potrebbe accadere la stessa cosa. La relazione tra Cammarota e la Petrone è più recente rispetto a quella tra Palladini e la Graziani e il loro faccia a faccia potrebbe avere un impatto ancora più esplosivo. Tra lo chef e l’erede di Giancarlo c’è stato un sentimento fortissimo, che ha spinto Nunzio a farsi in quattro per aiutare la fidanzata a liberarsi dalla droga. La loro unione si era spezzata proprio a causa della dipendenza di Chiara e dalla sua partenza per una casa di cura per tossicodipendenti e nel corso del tempo il cuoco ha intessuto relazioni con Alice e Diana, per poi rendersi conto di essersi innamorato di Rossella.

Ma ora che Chiara sembra stare molto bene e pare anche decisa a riprendersi ciò che è suo, Nunzio potrebbe vivere un momento di grande turbolenza. Insomma il ritorno di questi due personaggi potrebbe diventare di difficile gestione per tutti ma succederà davvero qualcosa oppure Rossella e Nunzio resisteranno e impediranno che il loro amore sfiorisca? Noi abbiamo sempre fatto il tifo per la loro coppia e speriamo davvero che i due non si lascino mai.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.