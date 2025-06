Un Posto al Sole Anticipazioni: Chiara Petrone torna a Napoli e...si allea con Gennaro Gagliotti!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci svelano che l'ex fidanzata di Nunzio, Chiara Petrone, farà ritorno a Napoli. E pare proprio che diventerà una preziosa alleata di Gennaro Gagliotti! Scopriamo insieme cosa succederà nelle prossime puntate della Soap di Rai3!

Le nuove puntate di Un Posto al Sole stanno per regalarci un ritorno che cambierà gli equilibri di potere ai Cantieri Flegrei: Chiara Petrone, ex fidanzata di Nunzio Cammarota, tornerà nel capoluogo partenopeo! Come ci svelano le Anticipazioni, il suo arrivo sarà voluto da Marina Giordano e Roberto Ferri: i due sperano infatti di renderla socia dei Cantieri, in modo da contrastare la leadership di Gennaro Gagliotti. Ma, in maniera del tutto inaspettata, sembra che tra Gagliotti e Chiara si formerà un'alleanza! Scopriamo insieme cosa succederà nelle trame degli episodi della Soap di Rai3.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Marina Giordano richiama Chiara Petrone a Napoli: perché?

Lo strapotere di Gennaro Gagliotti, diventato socio maggioritario dei Cantieri Flegrei ha messo in seria difficoltà Marina e Roberto: quello che si era presentato, inizialmente, come un imprenditore desideroso di apprendere dal più esperto Ferri il modo migliore per avere successo nel mondo dell'imprenditoria napoletana, si è rivelato uno spietato arrivista, disposto a tutto pur di ottenere ciò che vuole. Per contrastare la sua leadership alla guida dei Cantieri, però, Marina ha già in mente un piano: richiamare Chiara Petrone a Napoli. Come ricorderete, la ragazze è la proprietaria di Radio Goldo 99, ereditato dal padre, Giancarlo Petrone, deceduto qualche tempo fa. In passato ha anche intrecciato una romantica storia d'amore con Nunzio Cammarota, vissuta anche a distanza a causa dei problemi di dipendenza della ragazza. In quel periodo, Nunzio si è avvicinato ad Alice Pergolesi e ha tradito Chiara con lei! Scoperta la verità, Chiara ha chiuso la sua relazione con Nunzio e ha lasciato Napoli. Di recente è stata in trattative per la vendita di Radio Golfo 99 a Roberto Ferri e, come ci svelano le Anticipazioni, farà ancora ritorno a Napoli su invito di Marina Giordano. Ma per quale motivo?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Chiara è l'arma segreta contro Gagliotti, ma...

Marina Giordano ha un piano per contrastare Gennaro Gagliotti: l'imprenditore, violento e disonesto, ha acquisito sempre più potere all'interno dei Cantieri e per contrastarlo la dark lady di Palazzo Palladini ha deciso di chiamare Chiara Petrone, chiedendole di tornare a Napoli con una richiesta molto precisa. Diventare socia minoritaria dei Cantieri e stringere un accordo con Marina e Ferri: in questo modo, le loro quote costituiranno la maggioranza rispetto a quella di Gagliotti, che perderà così la leadership della società. Il piano di Gagliotti, infatti, è quello di assumere il controllo totale dei Cantieri, ma l'arrivo di Chiara e la sua eventuale alleanza con i coniugi Ferri ribalterebbe le dinamiche di potere all'interno dell'azienda navale.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Chiara rovina i piani di Marina e Roberto e si allea con Gagliotti!

Il ritorno di Chiara Petrone a Napoli, come ci dicono le Anticipazioni, dovrebbe permettere a Marina e Roberto di contrastare Gennaro Gagliotti e impedirgli di impadronirsi dei Cantieri Flegrei. Tuttavia, pare proprio che la giovane ereditiera non si lascerà persuadere tanto facilmente dai coniugi Ferri e si renderà protagonista di una mossa inaspettata. Sembra, infatti, che Chiara deciderà di schierarsi dalla parte di Gagliotti, stringendo con lui un accordo segreto, rovinando così i piani di Marina e Roberto. Non è stato rivelato cosa spingerà Chiara a questa scelta, ma è probabile che dietro possa nascondersi il risentimento per i due soci dei Cantieri Flegrei, oltre che un desiderio di vendicarsi, anche se in maniera indiretta, di Alice Pergolesi, nipote di Marina, con cui Nunzio ha tradito Chiara in passato. Sarà davvero così? Non ci resta che attendere per scoprire cosa avrà in mente la giovane Petrone...

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle ore 20.50.