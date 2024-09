Un Posto al Sole Anticipazioni: Roberto Ferri pronto a distruggere Ida: il suo piano coinvolge anche Lara!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci svelano che Roberto Ferri sarà disposto a tutto pur di ottenere la custodia d Tommaso e vedere Ida in ginocchio. Il perfido imprenditore arriverà a coinvolgere anche Lara nelle sue losche manovre...Ecco cosa succederà nelle puntate della Soap di Rai3!

Un Posto al Sole Anticipazioni: inizia il processo per la compravendita di Tommaso

Nelle ;prossime puntate ;vedremo come evolverà la situazione del ;processo per la compravendità di Tommaso. ;Mentre ;Ida ;e ;Diego ;sperano di poter vincere la causa e avere finalmente tra le braccia il piccolo, ;Roberto Ferri ;sta muovendo tutte le pedine della scacchiera per ottenere più possibilità di vittoria. Il primo passo è mettere in cattiva luce ;Ida ;come madre e per farlo ;Ferri ;farà in modo che la testimonianza di zia Magdalena ;risulti deleteria per la reputazione della madre naturale di Tommy. ;Questa svolta getterà ;Ida ;nello sconforto più totale, perché non si aspettava un colpo basso di questo tipo e la deposizione di ;Magdalena ;sarà per lei molto dura da digerire. Per fortuna, ;Diego ;sarà al suo fianco per risollevarle il morale

Anticipazioni Un Posto al Sole: Ferri vuole coinvolgere Lara nel suo piano

Non contento di aver già sfruttato ;Magdalena ;per abbattere la prima linea di difesa di Ida ;e metterla perciò in cattiva luce durante il processo, ;Ferri ;compirù ancora un ulteriore passo e si rivolgerà a colei che per mesi si è finta la madre di ;Tommaso: ;Lara Martinelli. La donna era stata infatti raggiunta da ;Ida ;e ;Diego ;e convinta a deporre a favore della prima proprio contro il suo ex amante. Avendo compreso di quanto sia importante la deposizione di ;Lara ;a suo sfavore, ;Roberto ;tenterà di rabbonirla e chiederle di ritrattare la testimonianza, in modo da non esserne danneggiator. Tuttavia, sia Lara sia Suor Maura saranno irremovibili e ;Ferri ;dovrà tentare ancora una nuova strategia...

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Roberto disperato: la richiesta a Filippo e Serena ;

Visto che ;Lara non ha intenzione di ritrattare la deposizione contro Ferri, lo spietato imprenditore - ci svelano le ;Anticipazioni ;- proverà una nuova strada e chiederà aiuto al figlio maggiore ;Filippo. La proposta di Roberto ;lascerà lui e Serena allibiti: suo padre, infatti, ha elaborato una nuova strategia che impedirà a ;Ida ;di ottenere la custodia del piccolo ;Tommaso. Il folle piano di ;Roberto ;coinvolgerà perciò anche ;Serena e Filippo, che si vedranno rivolgere una richiesta davvero inaspettata. ;Ferri, infatti, chiederà loro di presentare richiesta per ottenere di avere ;Tommaso in affidamento. Le ;Anticipazioni ;non ci rivelano quale sarà la risposta della coppia, ma sicuramente questo piano scatenerà nuovi imprevisti e porterà inaspettati sviluppi nella storia.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle ore 20.50