Un Posto al Sole Anticipazioni: Riccardo in difficoltà con Otello e Lara smascherata? Ecco cosa succederà nella Soap

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole Riccardo verrà invitato a pranzo da Otello. Il Testa vorrà conoscere meglio il fidanzato della sua nipotina acquisita ma questo potrebbe mettere il Crovi molto a disagio. Lara invece potrebbe aver fatto male i suoi conti e le sue bugie potrebbero essere scoperte. Ecco le Anticipazioni della Soap.

Le prossime puntate di Un Posto al Sole potrebbero essere determinanti per alcuni personaggi della Soap. Il ritorno di Otello potrebbe mettere Riccardo in una posizione molto scomoda. Il Crovi, che sta cercando di rassicurare Rossella, verrà invitato a pranzo dal Testa, deciso a conoscere meglio il fidanzato della sua adorata nipotina acquisita. Lara invece potrebbe fare qualche passo falso ed essere smascherata. La Martinelli non è stata poi così tanto cauta nell'orchestrare il piano per incastrare Ferri con un bambino.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Riccardo in difficoltà con Otello

Nelle scorse puntate della Soap abbiamo visto Rossella e Riccardo in crisi. Non è purtroppo una novità che la bella Graziani si trovi a litigare con il suo compagno, il cui carattere non è certo di facile gestione. Il dottore ha tentato di farsi perdonare a San Valentino, cercando pure di ricucire lo strappo con Ornella, con cui non corre – da sempre – buon sangue. Nei prossimi episodi il rapporto altalenante di questa coppia, verrà messo a dura prova dal ritorno di Otello. Il Testa, al corrente di tutta la situazione, vorrà a conoscere meglio il fidanzato della sua nipotina e inviterà il Crovi a pranzare con lui. Il medico dovrà quindi decidere se affrontare questa situazione, che lo metterà a disagio, oppure declinare l'invito. Ma se prendesse la seconda strada, quella di non presentarsi al pranzo, Rossella potrebbe averne a male e tra di loro scoppierebbe di nuovo una grossa lite. Per non parlare della cattiva reputazione che si farebbe con Otello, tornato a Napoli proprio per dare una mano alla sua famiglia.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Lara ha fatto male i suoi conti?

Lara è tornata a Napoli e si è presentata, dopo diverso tempo, al matrimonio di Marina e Roberto. La Martinelli ha scelto il momento meno opportuno per ritornare a casa ma la sua decisione, come era prevedibile, non è stata un caso. La donna ha deciso di creare scompiglio nella vita dei neo-sposi e di riprendersi il posto che le spetta. Con lei è arrivato il piccolo Tommaso Ferri, il bambino che Lara finge di aver avuto da Roberto. Si tratta, lo sappiamo di una bugia, ben orchestrata ma che potrebbe fare acqua da qualche buchino sino a ora tenuto chiuso. La nemica della Giordano potrebbe dunque non aver fatto bene i suoi conti e aver disseminato indizi da ogni parte.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Lara verrà smascherata?

Lara ha finto per bene la sua gravidanza. L'assenza da Napoli, sebbene indotta, l'ha poi aiutata a fuggire dal momento più difficile della sua farsa: il parto. La Martinelli, come sappiamo, è riuscita a procurarsi un neonato e a spacciarlo per il figlio di Roberto. Ma la verità potrebbe venire a galla. La donna potrebbe non aver cancellato tutte le prove del suo inganno e varie distrazioni potrebbero esserle fatali. Tra questa, quella che potrebbe più facilmente incastrarla, potrebbe essere la sua cartella clinica, ritrovata al San Filippo.

Se vi ricordate, Lara ha subito il raschiamento – dopo aver abortito il suo vero figlio – nell'ospedale di Ornella. A seguirla però non è stata la Bruni ma un'altra dottoressa. La cartella clinica della Martinelli potrebbe però saltare fuori e svelare definitivamente il suo imbroglio. A scovarla potrebbe essere Ornella stessa oppure il nuovo primario, il dottor Luca De Santis. Il ritorno di questo personaggio storico, potrebbe essere determinante per aiutare Roberto a salvare il suo matrimonio. Il medico infatti tornato a lavorare al San Filippo, potrebbe richiedere al suo staff di stilare un resoconto di tutte le situazione mediche, gestite negli ultimi mesi. Oppure Lara potrebbe dover portare il bambino in ospedale, per qualche cura e incontrare la dottoressa che l'aveva assistita durante l'aborto. Come ormai upas ci ha abituato, un tassello tira l'altro e in un attimo la notizia della sua interruzione di gravidanza potrebbe arrivare alle orecchie di chi non avrebbe dovuto sapere. Non è però escluso che la vera madre del piccolo Tommaso possa ripresentarsi a chiedere di suo figlio o più soldi per il suo silenzio. Di certo il segreto di Lara non sarà mai e poi mai al sicuro. La verità verrà a galla.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.