Un Posto al Sole Anticipazioni: Raffaele ed Elvira e Fabrizio e Lara? Nuove coppie potrebbero formarsi nella soap

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole rivelano che, forse, stiamo per assistere alla sbocciare di due nuove storie d'amore: Raffaele ed Elvira, Fabrizio e Lara!

Che cosa sta per succedere a Palazzo Palladini? Raffaele potrebbe lasciare Ornella per Elvira, mentre Fabrizio potrebbe dimenticare Marina grazie a Lara...

Un Posto al Sole Anticipazioni: Raffaele ed Ornella bisticciano!

A casa Giordano è esplosa una bomba nel momento in cui Patrizio ha comunicato di aver preso un'importante decisione per il suo futuro: lascerà l'Italia e si trasferirà in Spagna. Il ragazzo non è soddisfatto della sua vita sentimentale e professionale, pertanto ha capito che è giunto il momento di spiccare il volo dal nido. Il Giordano junior riuscirà a trovare ciò che sta cercando altrove? Staremo a vedere... Nel frattempo, a causa sua, Raffaele ed Ornella hanno iniziato a bisticciare. I due, infatti, - come è accaduto spesso nel corso di tutti questi anni - hanno opinioni divergenti riguardo all'imminente partenza del figlio: mentre il padre è contrario, la madre è favorevole. Lo scontro tra i coniugi li ha portati ad allontanarsi... e a far sì che il Giordano senior si avvicini ad un'altra donna.

C'è del tenero tra Raffaele ed Elvira, nelle Anticipazioni di Un Posto al Sole

Ha da poco messo piede a Napoli Elvira, la madre di Samuel. Un'esperta enologa che ha tenuto un corso da sommelier al Caffè Vulcano, a cui hanno preso parte anche Renato e lo storico rivale. Raffaele ed Elvira sono entrati in sintonia nell'immediato, tanto che, quando lui ha avvertito il bisogno di sfogarsi con qualcuno, è a lei che si è rivolto. In seguito ad un'accesa discussione con la Bruni, il Giordano senior cerca consolazione in Elvira, con la quale finisce per trascorrere una serata... piacevole. Tuttavia, l'indomani l'uomo è preda dei sensi di colpa. La moglie, all'oscuro di quanto accaduto tra Raffaele ed Elvira, sta persino provando ad aiutare il consorte, tentando di farlo riappacificare con Patrizio. Ma che cosa bolle in pentola? Il Giordano senior, pentitosi, tornerà sui suoi passi con la coda tra le gambe, oppure, alla fine, si renderà conto che il suo cuore ha cominciato a battere per un'altra persona?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Fabrizio e Lara si metteranno insieme?

Marina e Fabrizio sono di nuovo a Palazzo Palladini. Roberto, osservandoli attentamente, si accorge del fatto che i coniugi non hanno ancora superato la crisi. I suoi sospetti, tra l'altro, vengono confermati dall'atteggiamento della manager che, progressivamente, si lascia avvicinare da lui. A quanto pare, il Ferri è ad un passo dal coronare il suo sogno d'amore, ossia strappare la Giordano al Rosato. Quest'ultimo, invece, che cosa farà? Resterà a guardare mentre il nemico gli porta via la moglie, oppure si opporrà e combatterà con le unghie e con i denti per difendere il suo matrimonio? Tuttavia, serpeggia un'altra ipotesi: e se, invece, Fabrizio finisse con l'avvicinarsi a Lara, avendo entrambi il cuore spezzato per l'eterno feeling che c'è tra Marina e Roberto? Potrebbe nascere una nuova ad inaspettata coppia ad Un Posto al Sole!

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 14 al 18 marzo 2022.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.