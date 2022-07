Un Posto al Sole Anticipazioni: Ornella e Raffaele… Sull’orlo del divorzio

Anticipazioni TV

Cadono le maschere e una delle coppie più amate di Un Posto al Sole è vicina al divorzio. Ecco cosa rivelano le Anticipazioni sulla soap di Rai 3 a proposito del futuro di Ornella e Raffaele.

Brutte notizie per i fan della coppia più longeva di Un Posto al Sole. Nelle nuove puntate della soap partenopea, presto in onda su Rai 3, il rapporto tra Ornella Bruni e Raffaele Giordano si farà sempre più teso. Il portiere troverà il coraggio di confessare le terribili minacce ricevute da Lello Valsano, mentre la dottoressa scoprirà che suo marito ha preferito confidarsi con Elvira Tomei, piuttosto che con lei, e si mostrerà decisamente furiosa. Scopriamo insieme tutte le Anticipazioni.

Raffaele confessa tutto nelle nuove puntate di Un Posto al Sole

La vita di Raffaele Giordano è stata travolta dalle minacce di Lello Valsano, membro di spicco del clan Argento che non si arrende dopo l’arresto del boss malavitoso e vuole riunire i membri in attesa della sua scarcerazione. Raffaele, dopo tante settimane di silenzio e si tensione, decide finalmente di raccontare tutto a Eugenio Nicotera, che nel frattempo sta organizzando un blitz pericolo ma ben organizzato con un nuovo collega che sembra essere molto preparato su questo genere di indagini e arresti. Nicotera scopre così che il suocero è vittima di Valsano e rimane molto deluso dal fatto che Viola, pur essendo a conoscenza dell’intera situazione, non ne ha fatto parola con lui.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Ornella smaschera Raffaele?

Nelle nuove puntate della soap di Rai 3, Raffaele si toglierà finalmente un peso, parlando con il magistrato Nicotera delle minacce dei camorristi. A causa di tutte queste preoccupazioni, il portiere di Palazzo Palladini ha intrecciato un rapporto sempre più intimo con Elvira Tomei, per la quale ha provato per un momento un sincero interessamento, alle spalle della moglie Ornella Bruni. La dottoressa è stata estromessa quasi totalmente dalla vita del marito e sente che c’è qualcosa che non va, qualcosa di ben diverso dalle minacce di Lello Valsano. Indagando, Ornella scoprirà quello che è successo tra Raffaele ed Elvira? Ecco cosa ci rivelano le Anticipazioni.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Ornella pronta a lasciare Raffaele

Non c’è mai un minuti di tregua per i protagonisti di Un Posto al Sole e questa volta tocca alla coppia più longeva di tutte affrontare una crisi senza precedenti. Dopo essere stato tenuto sotto scacco da Lello Valsano, Raffaele ha intrecciato un’amicizia particolare con Elvira, tenendo la moglie Ornella all’oscuro di tutto. La dottoressa, tuttavia, scoprirà la verità e si sentirà molto ferita dal fatto che il marito l’abbia totalmente estromessa dalla sua vita, affidando le proprie confessioni ad un’altra donna. Da quel momento per la coppia arriverà una crisi profonda, dalla quale non è detto che riescano a riprendersi. È probabile, infatti, che Ornella rifletta seriamente sulla possibilità di divorziare da Raffaele.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.