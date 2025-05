Un Posto al Sole Anticipazioni: Ornella caccerà Viola da casa sua?

Anticipazioni TV

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole potremmo assistere a un colpo di scena inaspettato. Ornella potrebbe cacciare Viola da casa sua, obbligando sua figlia a ricominciare la sua vita. Ma succederà davvero? Cosa accadrà negli episodi della Soap in onda su Rai3?

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole potremmo vedere Viola messa a dura prova anzi potrebbe essere costretta a prendere delle decisioni che sta rimandando da diverso tempo, troppo per sua madre. Ornella è molto preoccupata per sua figlia e per le scelte che sta facendo negli ultimi anni e potrebbe decidere di fare lei quel passo necessario a “svegliare” l’indipendenza della sua bambina. Insomma Ornella potrebbe cacciare di casa Viola e costringerla a ritrovare la sua identità.

I condizionali al momento sono d’obbligo visto che si tratta di nostre supposizioni ma pensiamo davvero che possa esserci un cambiamento in arrivo per la madre di Antonio e forse a scatenare tutto questo sarà sua madre, in ansia per lei e per il suo futuro.

Un Posto al Sole: Ornella preoccupata per Viola

Vi spieghiamo subito perché nella nostra mente è balzato questo pensiero. Nella puntata di Un Posto al Sole del 19 maggio 2025, Viola ha informato Ornella di aver ricevuto una proposta di lavoro da Elena e di voler usare i soldi guadagnati realizzando podcast per Radio Golfo 99 per cotribuire alle spese. Scelta sicuramente molto saggia ma che la Bruni senior non ha apprezzato fino in fondo. La dottoressa è rimasta perplessa per le parole di sua figlia che ha dichiarato, indirettamente, di non avere alcuna intenzione di lasciare Palazzo Palladini e l’appartamento di sua madre neanche con nuove entrate in arrivo. Una dichiarazione che ha reso Ornella molto in ansia per Viola e che le ha fatto sospettare che la sua bambina non abbia proprio voglia di cercare una sua dimensione, in cui vivere insieme ad Antonio e magari anche a Damiano.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Viola eterna indecisa o c’è dell’altro?

Non è una novità che Viola non voglia lasciare casa di sua madre ma è nuova la reazione di Ornella, che stavolta ha confidato a Raffaele di vedere molto strano l’atteggiamento della figlia, che non ha il desiderio di una sua indipendenza e di una vita tutta sua, lontana dall’appartamento in cui vivono i suoi genitori. Per la Bruni senior tutto questo puzza di bruciato e alla luce di quanto successo con Damiano, per cui il personaggio di Viola è stato criticato sui social, la dottoressa sembra essere proprio scoppiata.

Qualche tempo fa Viola aveva rinunciato a trasferirsi a vivere con Damiano, che aveva trovato un appartamento per loro, poco lontano da Palazzo Palladini. La ragazza lo ha gelato confidandogli di non voler allontanare Antonio da Palazzo Palladini e dai nonni, desiderosa di non turbarlo. In quell’occasione Ornella l’aveva spinta ad accettare, sicura che suo nipote si sarebbe adattato alla nuova realtà e certa di darle comunque una mano. Ma nel tempo è apparso sempre più chiaro che il non turbare Antonio fosse una scusa e che sia Viola a non essere pronta a una nuova vita di coppia, forse turbata dal divorzio da Eugenio o forse spaventata dal lavoro pericoloso di Damiano. Ma forse non è solo questo.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Ornella caccerà Viola di casa per spingerla a cambiare?

Viola potrebbe avere paura di affrontare la vita da sola o meglio lontana dalla sua confort zone che pare essere l’appartamento di sua madre e di Raffaele a Palazzo Palladini. Di certo il lavoro pericoloso di Damiano non aiuta e il fatto che il ragazzo voglia fare carriera non lascia presupporre nulla di buono per la loro coppia, ma è comunque ora che la giovane spicchi di nuovo il volo e superi le sue paure.

Ornella ha già manifestato la sua preoccupazione che una donna con un lavoro e quindi un’indipendenza economica, con un compagno e con un aiuto su cui poter sempre contare, non abbia almeno il desiderio di una sua vita all’infuori della sua famiglia d’origine ma soprattutto che una persona come Viola, da ragazza peperuta e con la voglia di spaccare il mondo, si sia buttata giù così. La preoccupazione potrebbe trasformarsi in una decisione che lascerebbe la professoressa senza parole. Ornella potrebbe buttare fuori di casa Viola, costringendola a fare di nuovo i conti con il “cavarsela da sola” e magari portandola a decidere finalmente cosa voglia fare nel suo futuro. Insomma la dottoressa potrebbe costringere la sua pupilla ad affrontare le sue paure e magari a dare una bella smossa al personaggio interpretato da Ilenia Lazzarin, che per il suo atteggiamento si è beccato critiche su critiche dai fan di Upas e che è stato additato come una bambina viziata. Viola cambierà rotta? Farà cambiare opinione su di lei? Lo scopriremo.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.