Un Posto al Sole: Viola Bruni criticata dai fan della Soap. Ecco cosa sta succedendo

Le scelte prese da Viola nelle ultime puntate di Un Posto al Sole, hanno scatenato i fan della Soap, che hanno criticato - a volte ferocemente - la Bruni. Ma cosa è successo? Vediamolo insieme.

Tutti o quasi contro Viola. I fan di Un Posto al Sole si sono scatenati sui social dopo la puntata della Soap, andata in onda il 3 aprile scorso, nella quale Damiano ha chiesto a Viola di andare a convivere. Una richiesta che non ha sorpreso nessuno, visto che Renda e la Bruni stanno insieme da tanto tempo ma che non è stata accolta con favore della figlia di Ornella, che ha fatto capire al compagno di non essere entusiasta dell’idea. Una reazione che non è piaciuta a molti telespettatori, da tempo critici con il personaggio interpretato dall’attrice Ilenia Lazzarin, dal 2001. Ma cosa è successo e quali sono le critiche.

Un Posto al Sole: Viola non vuole trasferirsi da Damiano

Cominciamo a raccontarvi che cosa è successo nelle scorse puntate di Un Posto Al Sole. Damiano era pronto al grande passo con Viola e vuole andare a convivere. Si tratta, come abbiamo detto prima, di una richiesta piuttosto normale da parte di Renda, che desidera dare una svolta alla sua vita con la compagna. Il poliziotto ha organizzato una giornata romantica in un ristorante in spiaggia per farle la richiesta ufficiale ma ha purtroppo per lui ottenuto un sonoro due di picche. La figlia di Ornella non si è dimostrata per nulla entusiasta di fare questo passo in avanti e sin da subito, ha cominciato a elencare una serie di problemi che i due dovrebbero affrontare qualora decidessero di allontanarsi da Palazzo Palladini e di vivere insieme.

Problemi che Damiano ha minimizzato o meglio a cui ha trovato soluzioni piuttosto giuste e piuttosto immediate, confessando di essere sicuro che Ornella sarà sicuramente disponibile a raggiungere il loro appartamento - lontano dal centro e lontano pure dal palazzo - per dare loro una mano con Antonio. Ma Viola non ne ha voluto sapere.

Viola di Un Posto Al Sole, duramente criticata sui social

La scelta di Viola o meglio il suo tentennamento non sono piaciuti per nulla a molti fan di Un Posto al Sole, che hanno duramente commentato e criticato l’atteggiamento della Bruni. In tanti hanno spronato il personaggio a crescere, a diventare una persona matura e a non essere un’eterna indecisa. Altri l’hanno dipinta come pesante, lagnosa e viziata. Non è la prima volta che Viola viene tacciata di essere un personaggio poco cresciuto nella Soap e forse il fatto che ancora viva sotto il tetto dei genitori, la sta rendendo sempre più spesso oggetto di commenti, poco entusiasti nei suoi confronti.

Era già successo in occasione del divorzio con Eugenio e con il tira e molla, durato per qualche puntata, tra lui e Damiano. Prima di lasciare Nicotera, Viola viveva con suo marito e suo figlio e solo dopo aver lasciato il consorte, ha deciso di fare ritorno a casa di Raffaele e di Ornella rimanendovi fino a ora. Ma siamo sicuri che la scelta di Viola non sia determinata soltanto dall’essere “comoda” e dal non voler lasciare gli agi che ha vivendo insieme ai suoi genitori? Forse c’è dell’altro.

Un Posto Al Sole: perché Viola non vuole vivere con Damiano? Ecco cosa ne pensiamo

Viola ha vissuto dei momenti tragici e ancora non si è ripresa del tutto dalla morte di Susanna. Il lavoro di suo marito e i pericoli che lui ha vissuto a causa di questo, hanno condizionato tante volte le sue scelte e hanno portato la ragazza anche ad allontanarsi dal marito, per poi legarsi a Damiano, pure lui occupato in un impiego pericoloso. Ed è forse questa la vera ragione per cui Viola non vuole trasferirsi con il Renda.

È probabile che voglia sentirsi sicura e che questa sicurezza senta di averla solo vivendo insieme a Ornella e Raffaele e non mettendosi invece in pericolo trasferendosi a casa del poliziotto, sempre impegnato in questioni che riguardano la Camorra e che ha rischiato più volte di non tornare più da lei. A nostro avviso, la giovane Bruni dovrebbe farsi un pochino più di coraggio e diventare un po’ più indipendente, ma non ce la sentiamo di considerarla viziata e opportunista. Certo, desidereremmo per lei una svolta e un nuovo inizio accanto al suo amore ma crediamo che ancora debba superare dei grossi traumi, il vero ostacolo a questo cambiamento che ci auspichiamo arrivi il prima possibile. A onor del vero, come noi la pensano anche molti altri fan, quelli che non si schierano dalla parte dei critici di questo personaggio e magari torneremo tutti d’accordo nel momento in cui farà quel passo che tutti vorremmo e che accadrà, ne siamo sicuri.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.