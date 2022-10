Un Posto al Sole Anticipazioni: Nunzio ha un nuovo nemico. Ecco cosa sta succedendo...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Nunzio si troverà ad affrontare nuovi problemi dopo la partenza di Chiara. Ma scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate della Soap presto in onda su Rai3.

Riccardo geloso di Rossella e in guerra con Nunzio? Ci risiamo! Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nelle prossime puntate della Soap, si tornerà a parlare del Crovi e della sua relazione con la bella Graziani. A scatenare di nuovo la furia del dottore, sarà la partenza di Chiara e la disperazione, per questa, del Cammarota. Ma scopriamo cosa succederà e perché il bel medico si trasformerà in un moderno Otello.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Nunzio torna a Napoli senza Chiara

Alla fine di questa settimana, Nunzio dovrà dire addio a Chiara. Come sappiamo e abbiamo visto nelle scorse puntate della Soap, la Petrone deve lasciare la città per raggiungere la clinica dove seguirà un percorso di riabilitazione. Purtroppo per lei, dovrà passare tanto tempo lontana da casa e da Nunzio, che le ha promesso di aspettarla e di sposarla appena sarà tutto risolto. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il Cammarota dopo aver accompagnato la sua fidanzata, tornerà in città distrutto. Il giovane avrà bisogno di una spalla su cui piangere e cercherà l’aiuto e il conforto di Rossella.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Rossella consola Nunzio

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Nunzio cercherà conforto in Rossella. La ragazza, negli ultimi mesi, ha rafforzato il rapporto con lui e i due sono diventati grandi amici. Se vi ricordate, la loro amicizia aveva creato non poche gelosie nel Crovi e a febbraio scorso, quando tra la Graziani e il bel dottore non tirava una buona aria, avevamo ipotizzato che Rossella si innamorasse di un altro e che questi potesse essere proprio il buon figlio di Franco. Questa ipotesi torna a fare capolino anche ora. Non sappiamo se davvero succederà qualcosa tra di loro ma vi diciamo per certo che Riccardo sarà ancora una volta preso da un attacco di gelosia in piena regola. Il medico non sopporterà proprio che la sua compagna supporti moralmente Nunzio e che passi con lui del tempo.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Riccardo geloso di Nunzio e Rossella

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, vedremo Riccardo impazzire letteralmente di gelosia e non riuscire a nasconderlo. Il Crovi non sopporterà neanche per un momento il rapporto tra la sua fidanzata e Nunzio e potrebbe addirittura ostacolarlo. C’è però da chiedersi se questo atteggiamento non porterà Rossella a stancarsi. La Graziani potrebbe non gradire le gelosie infondate del suo compagno e potrebbe anzi additarlo come una persona insensibile e incapace di capire la delicatezza del momento. Le nostre rimangono solo delle ipotesi ma quel che è certo è che Riccardo non sarà capace di regolarsi e prenderà di mira il figlio di Franco. Una nuova guerra, amorosa, potrebbe comparire all’orizzonte.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.