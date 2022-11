Un Posto al Sole Anticipazioni: Niko distrutto da una notizia su Susanna. Sarà vendetta?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Niko sarà distrutto da una notizia inaspettata su Susanna. Scopriamo insieme cosa succederà nei prossimi episodi della Soap di Rai3.

La morte di Susanna tornerà a tormentare Niko. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che non sembra esserci pace per il povero Poggi, costretto non solo a fare i conti con il probabile trasferimento di Micaela nell'appartamento di Alberto ma anche con una notizia inaspettata sulla Picardi. Ma cosa succederà? Cosa farà tremare di nuovo Palazzo Palladini e tutti coloro che hanno amato la bella Susanna?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Niko attaccato su più fronti

La prossima settimana sarà molto dura per Niko. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che negli episodi della Soap, in onda dal 14 al 18 novembre 2022, il Poggi dovrà affrontare dei nuovi problemi, comparsi improvvisamente all'orizzonte. Primo, in ordine di tempo, quello scatenato dalla questione gemelle Cirillo. Micaela ha trovato una soluzione per i suoi problemi con Jimmy. Ha deciso di chiedere ad Alberto di affittarle il suo appartamento e cercherà di convincerlo a cederle la sua casa, visto che i lavori del b&b procedono a rilento. Niko potrebbe quindi avere la sua ex, con cui ha iniziato una battaglia legale, come vicina di casa e forse anche Manuela andrà a vivere nello stesso spazio della sorella, dopo aver fatto pace con lui. Una situazione che si rivelerebbe insostenibile e che metterebbe l'avvocato in netto svantaggio.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Una notizia su Susanna sconvolge Niko

Ma a piegare lo spirito di Niko non sarà solo il trasferimento di Micaela – e forse Manuela – nell'appartamento di Alberto. Una notizia ben più terribile e pesante è destinata a sconvolgere la sua vita e quella di coloro che hanno voluto bene a Susanna. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata del 18 novembre prossimo, il Poggi verrà informato di una novità sulla morte della fidanzata e sarà un qualcosa di talmente terribile da lasciare lui senza parole e da scatenare la reazione – forse di vendetta – di qualcuno molto vicino a lui. Gli spoiler non ci danno la sicurezza di cosa sarà ma ci forniscono alcune ipotesi.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Cosa sconvolgerà Niko? Ecco le ipotesi

Negli ultimi giorni sul web, si è scatenata la discussione su cosa verrà scoperto sul conto di Susanna. La morte della Picardi sembra essere un argomento ancora molto caldo e destinato a non avere una conclusione così facile. Una novità sarà infatti in grado di sconvolgere la famiglia della ragazza e ovviamente Niko. Gli spoiler hanno fatto circolare due ipotesi su cosa possa accadere. La prima ipotesi è che venga scoperto che Susanna era incinta mentre la seconda vede la possibilità che si scopra qualcosa riguardo a Ornella e alla sua presunta negligenza professionale. Andiamo con ordine e analizziamole entrambe:

ipotesi uno , la gravidanza : questo primo punto, a nostro parere, sembra la situazione meno probabile . Sul web circolano voci sulla possibile scoperta di una gravidanza portata avanti in segreto dalla Picardi. La cosa sembra però alquanto strana, visto che le continue analisi a cui – durante il ricovero – Susanna è stata sottoposta, avrebbero già dovuto far emergere questo particolare. Potrebbe però accadere che nessuno, sino a questo momento, abbia voluto informare la famiglia e Niko di questa novità, forse per non creare ancora più dolore.

, la : questo primo punto, a nostro parere, sembra . Sul web circolano voci sulla possibile scoperta di una gravidanza portata avanti in segreto dalla Picardi. La cosa sembra però alquanto strana, visto che le continue analisi a cui – durante il ricovero – Susanna è stata sottoposta, avrebbero già dovuto far emergere questo particolare. Potrebbe però accadere che nessuno, sino a questo momento, abbia voluto informare la famiglia e Niko di questa novità, forse per non creare ancora più dolore. ipotesi due, Ornella ha lasciato morire Susanna: il secondo punto, discusso sul web, vedrebbe Ornella accusata di aver fatto morire Susanna, non correndo al suo capezzale durante la tremenda crisi che l'ha colpita. Se vi ricordate, nei mesi scorsi, si era lungamente parlato di un dettaglio – emerso in puntata – e che avrebbe scatenato i fan. Vedendo l'episodio, molti si erano accorti che la Bruni si trovava molto vicino alla stanza della Picardi quando Niko ha chiamato i soccorsi. Ornella si è però diretta dalla figlia, nella medesima situazione, ricoverata in una stanza diversa e lontana da quella della fidanzata del Poggi. Il mancato intervento della dottoressa potrebbe quindi aver causato la morte di Susanna che – forse – si sarebbe potuta salvare se qualcuno fosse intervenuto per tempo. E se fosse questa l'ipotesi giusta, Ornella correrebbe un grave rischio e qualcuno potrebbe volersi vendicare di lei.

Le Anticipazioni di Upas ci rivelano infatti che Niko ne uscirà distrutto ma che una persona, molto legata a Susanna, deciderà di non rimanere con le mani in mano. Qualcuno vorrà quindi farsi giustizia? Ma contro chi e per cosa? Dobbiamo attendere una settimana per scoprirlo. Pazientiamo... anche se sarà difficile!

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.