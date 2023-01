Un Posto al Sole Anticipazioni: Micaela è pronta a tutto pur di conquistare Samuel!

Anticipazioni TV

Dalle Anticipazioni della prossima settimana di Un Posto al Sole Micaela Cirillo si dimostrerà pronta a tutto pur di conquistare Samuel, a spese di Speranza Altieri. Per fortuna la ragazza potrà contare sull'aiuto della zia Mariella, la quale avrà un nuovo confronto con Serena. Scopriamo cosa succederà nelle puntate della Soap in onda su Rai 3

Nelle puntate di Un Posto al Sole che andranno in onda la settimana prossima vedremo una Micaela Cirillo disposta a tutto pur di conquistare il dolce Samuel Piccirillo, suo vicino di casa e fidanzato di Speranza Altieri. Quest'ultima non starà certo con le mani in mano e chiederà l'aiuto di sua zia Mariella per contrastare l'uragano Cirillo.

Un Posto al Sole, Micaela sfodera tutte le armi a disposizione per conquistare Samuel

L'intraprendente Micaela Cirillo aveva già manifestato interesse per il goffo chef Samuel Piccirillo: alla festa di Capodanno organizzata da Alice, non appena arrivata, la Cirillo ha adoperato tutto il suo fascino per allontanare Samuel dalla fidanzata Speranza. Quest'ultima ha immediatamente fiutato l'interesse per il suo fidanzato e ha cercato in tutti i modi di allontanare lo chef dalle grinfie della rivale. Ma, per far desistere una Cirillo ci vuole ben altro e la ragazza non ha intenzione di lasciar andare la sua preda. Quello che, però, all'inizio sembrava solo un flirt, tuttavia, si sta rivelando per la gemella di Manuela molto di più. Micaela, infatti, si è resa conto di provare dell'interesse per Samuel e, si sa, quando subentrano i sentimenti, allora la situazione si complica. Cosa escogiterà Micaela per conquistare il suo Samuel?

Un Posto al Sole Anticipazioni, Speranza e Mariella si alleano contro le gemelle Cirillo

Dalle Anticipazioni della prossima settimana sappiamo che Speranza Altieri e sua zia Mariella cercheranno di fermare Micaela e impedirle di irretire Samuel. Speranza, infatti, ha colto subito che la Cirillo nutre un forte interesse per il suo fidanzato ed è decisa a fermarla. Per fortuna, ad aiutarla ci penserà sua zia Mariella. Non dimentichiamo che con le gemelle Cirillo, l'Altieri ha un conto in sospeso: non ha certo dimenticato il disastro del maglione natalizio che le gemelle per errore hanno rubato, ma che poi hanno gettato tra i rifiuti, mentendole spudoratamente. La vigilessa si è legata al dito l'ennesimo guaio combinato dalle gemelle e approfitterà della richiesta della nipote Speranza per regolare i conti con loro. Che cosa avrà in mente?

Un Posto al Sole Anticipazioni, Serena e Mariella a confronto, cosa succederà?

Oltre a regolare i conti con le gemelle, sembra che Mariella avrà anche un confronto con Serena, la maggiore delle Cirillo. Anche con lei, dopotutto, i rapporti sono diventati molto tesi, sempre a causa del famoso maglione con le renne, e Mariella nella sua vendetta ha trascinato con sé anche i vestiti di Serena, rovinandoli irrimediabilmente. Dalle ultime Anticipazioni, sembra che nella prossima settimana, le due donne avranno un nuovo faccia a faccia. Potrebbe essere l'occasione per deporre l'ascia di guerra, ma considerando i tentativi di Micaela di sedurre Samuel, la vigilessa potrebbe anche decidere di spifferare tutto alla maggiore delle Cirillo, affinché fermi la sorella. E chissà con quali risultati...

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdi su Rai 3 alle 20.45