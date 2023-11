Un Posto al Sole Anticipazioni: Marina vuole vendetta contro Lara e l'unica che può aiutarla è Gabriella

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci svelano che Marina ha deciso di incontrare una sua vecchia conoscenza, Gabriella, perché la aiuti a eliminare in maniera definitiva Lara! Ecco cosa succederà nelle prossime puntate della Soap di Rai3!

Le prossime puntate di Un Posto al Sole vedranno al centro della storia la vendetta di Marina Giordano contro Lara Martinelli. Per ottenere ciò che vuole, la dark lady di Palazzo Palladini deciderà di coinvolgere nel suo piano una vecchia conoscenza: Gabriella Sebillo.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Marina vuole vendicarsi di Lara e contatta una vecchia conoscenza...Gabriella!

Che Marina Giordano sia una donna vendicativa è risaputo, così come il pubblico della Soap di Rai3 è ben consapevole che la dark lady di Palazzo Palladini sia disposta a valicare i limiti della legge pur di ottenere ciò che vuole. Per Marina non è sufficiente che Lara sia in galera: per le crudeltà commesse e il tentativo di rovinare la sua vita e quella dell'uomo che ama, la Martinelli deve pagare. Per raggiungere il suo scopo, Marina contatterà una vecchia conoscenza: Gabriella Sebillo. Apparsa nella stagione 2020, Gabriella è una vecchia amica di infanzia di Marina, responsabile della morte di Sebastiano Rosato, zio dell'ex marito della Giordano, Fabrizio Rosato. Dell'omicidio, avvenuto per un eccesso di ira da parte della Sebillo, dopo che per lungo tempo aveva ricattato l'uomo, è stato accusato il marito di Marina e, quando quest'ultima ha scoperto la verità dalla sua amica, Gabriella l'ha minacciata, puntandole una pistola alla tempia. A evitare che la situazione degenerasse ci aveva pensato Roberto Ferri, giunto in soccorso della donna. Ora che Gabriella è rinchiusa nella stessa struttura in cui si trova anche Lara, per la Giordano è semplice elaborare un piano: contattare la sua vecchia amica/nemica per sbarazzarsi una volta per tutte della Martinelli.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Gabriella aiuterà Marina a eliminare Lara?

Le Anticipazioni ci svelano che Marina si recherà in prigione per incontrare Gabriella, ma la donna accetterà il suo piano di vendetta? Pur essendo in una situazione di svantaggio, Gabriella non è certo disperata e il piano di Marina non sembra allettarla. L'ex amica della Giordano, infatti, è ben consapevole che, se dovessero risalire a lei, la sua pena aumenterebbe e di certo non è disposta ad accettare di aiutare Marina senza avere in cambio una merce di scambio adeguata. Ma, da come ci rivelano le Anticipazioni, sembra che il piano di Marina non piacerà molto alla Sebillo e la donna rifilerà un no - almeno per il momento - alla sua vecchia amica.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Roberto ha una nuova soluzione per la vendetta di Marina...

Mentre Marina tenterà con ogni mezzo di coinvolgere Gabriella nella sua vendetta contro Lara, anche Roberto elaborerà un piano alternativo per aiutare la moglie a raggiungere il suo scopo. Anche il Ferri desidera vendicarsi di Lara, non solo per aver tentato di separarlo da Marina, ma anche perché la donna non si è fatta scrupoli nel cercare di avvelenare il piccolo Tommaso pur di ottenere ciò che desiderava. E, proprio l'orribile tentativo di Lara di servirsi di un bambino innocente per i suoi scopi potrebbe essere la chiave giusta per convincere Gabriella a prendere parte al piano di Ferri: l'imprenditore, infatti, non vorrà coinvolgere la Sebillo per eliminare direttamente Lara, ma la donna potrebbe essere la persona più adatta a diffondere tra le altre detenute le crudeltà commesse dalla Martinelli, portandola così a diventare un bersaglio facile per le altre compagne di prigione...

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle ore 20.50