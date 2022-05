Un Posto al Sole Anticipazioni: Marina torna a Londra dopo aver aggredito Lara

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci svelano che Marina perderà la calma, aggredendo Lara nelle nuove puntate della soap di Rai3.

Lo scontro tra Marina Giordano e Lara Martinelli si farà sempre più acceso, complice la scoperta che quest’ultima farà su Roberto Ferri e il nuovo terribile ricatto all’imprenditore. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nelle nuove puntate della soap, in onda su Rai3, Marina arriverà ad aggredire Lara per poi rifugiarsi a Londra.

Marina contro Lara nelle nuove puntate di Un Posto al Sole

Da quando ha salvato Chiara dalle perfide grinfie dei due soci, Marina Giordano ha giurato di vendicare la ragazza e mettere con le spalle al muro la rivale Lara Martinelli. Quest’ultima, avendo ormai compreso che Roberto Ferri si è lasciato ammorbidire e che potrebbe mandare in fumo tutto il loro sporco lavoro, ha deciso di ricattare l’ex socio affinché lui sia costretto accedere ciò che le sarebbe spettato secondo il loro iniziale accordo. Marina, tuttavia, viene a conoscenza della spietatezza di Lara e decide di scendere nuovamente in campo, soprattutto dopo aver scoperto che la sua rivale ha tentato di metterle contro il marito.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Lara aggredita, Marina esplode

Dopo aver scoperto che Lara non solo si sta approfittando ancora di Roberto ma che ha anche cercato di metterle contro il marito, rifilando bugie vergognose, Marina perde del tutto la calma ed esplode contro la rivale. Non è chiaro se le due contendenti arriveranno alle mani, ma le Anticipazioni sulla soap di Rai3 ci rivelano che dopo questo scontro frontale per Marina ci saranno serie conseguenze. Stanca di dover lottare contro Lara, Giordano deciderà di lasciare il campo di battaglia e rifugiarsi a Londra. La decisione di Marina sarà definitiva?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Gaia rischia tutto

Gli alunni di Viola sono stati catturati da una web challenge molto pericolosa, e Gaia non è da meno. Durante un incontro tenuto a scuola da Michele, che è stato chiamato da Viola per parlare della criminalità organizzata e sensibilizzare gli alunni sul delicato tema, scatterà l’allarme anti-incendio della scuola e sembra proprio che dietro ci sia lo zampino di Gaia, obbligata a farlo dalle pressanti richieste del web master. La bambina rischia tutto ma Bianca troverà una soluzione.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.