Un Posto al Sole Anticipazioni: Marina mette Roberto con le spalle al muro. Deve prendere una decisione!

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che, nelle prossime puntate della Soap, Marina metterà Roberto davanti a una scelta difficile ma necessaria per salvare il loro matrimonio.

Settimane molto intense per Marina. Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole vedremo la Giordano prendere una decisione drastica riguardo al suo futuro e a quello di Roberto. La signora di Upas metterà il marito con le spalle al muro, costringendolo a fare una scelta difficilissima ma necessaria per provare a salvare il loro matrimonio. A dare la spinta finale a Marina, sarà una gradita sorpresa, che arriverà direttamente da Londra... e non si tratterà né di Alice né di Elena.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Roberto stregato e ingannato da Lara

Facciamo un piccolo ripasso o meglio il punto alla situazione di casa Ferri. Roberto continua a rispondere attivamente a tutte le chiamate e le richieste di Lara. Il manager ha deciso di prendere sul serio il suo ruolo di padre e per Tommaso è pronto a fare di tutto. Peccato però che non sappia che la Martinelli lo stia ingannando e che con la scusa del bambino – peraltro non suo – sta ottenendo quello che vuole: tornare nelle sue grazie e al suo fianco, come compagna ufficiale. Lara ha orchestrato tutto per bene e sfruttando la sensibilità di Roberto verso il piccolo, che sta spacciando per loro figlio, è riuscita addirittura a farlo capitolare e ad avere con lui un momento intimo.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Roberto non vuole perdere Marina

Il momento di passione vissuto con Lara ha sconvolto Roberto. Deciso non solo a non far scoprire nulla a Marina ma a riconquistare pienamente la sua fiducia, il Ferri sta facendo di tutto per salvare il suo matrimonio e per calmare sua moglie, sempre più infastidita dalla presenza pressante e costante della Martinelli. Nonostante i suoi sforzi, Roberto non riuscirà – e lo vedremo anche nella prossima settimana – a negare il suo aiuto a Lara, correndo da lei ogniqualvolta lei lo desideri e lasciando da sola la sua consorte. Ma nelle puntate della Soap che vedremo dal 10 al 14 aprile 2023, Marina prenderà una decisione riguardo al loro futuro.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Marina mette Roberto spalle al muro

La prossima settimana, Marina arriverà a non farcela più. Dopo l'ennesima emergenza, stanca di essere messa sempre in secondo piano e infastidita dalla presenza poco discreta della Martinelli ma soprattutto galvanizzata dalla visita inaspettata di Arnaud, prenderà una decisione drastica. L'arrivo a Napoli dell'affascinante francese sembra essere destinato a dare alla manager il “coraggio” necessario per mettere Roberto con le spalle al muro. Sostenuta da questa bella presenza, costringerà il marito a fare una scelta difficile ma necessaria, per salvare il loro matrimonio. Molto probabilmente si tratterà di un aut aut tra lei e Lara con Tommaso, a cui Ferri dovrà rispondere senza pensarci troppo. Ma cosa succederà? Roberto saprà davvero scegliere? E Arnaud si limiterà solo a corteggiare velatamente Marina o approfitterà del momento per conquistarla?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.