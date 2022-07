Un Posto al Sole Anticipazioni: Lara addio! La Martinelli se ne andrà per sempre?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Lara lascerà Napoli. Negli episodi della Soap presto in arrivo su Rai3, vedremo che dopo un accordo stipulato con Marina, la Martinelli lascerà la città. Ma sarà una decisione temporanea o sarà un addio definitivo?

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nelle puntate della prossima settimana, dall'1 al 5 agosto 2022, assisteremo a un colpo di scena sconvolgente. Negli episodi in onda su Rai3, vedremo Lara e Marina incontrarsi di nascosto da Roberto e stipulare uno strano accordo, che porterà la Martinelli a fare le valigie e lasciare Napoli velocemente. Ma cosa succederà? Perché Lara, dopo tanto tramare, deciderà di andarsene? Scopriamolo:

Anticipazioni Un Posto al Sole: Lara scopre di essere in bancarotta

Nelle puntate di Un Posto al Sole andate in onda in questi ultimi giorni, abbiamo visto Lara scegliere con cura la donna che le darà suo figlio. La Martinelli non ha rivelato a nessuno di aver avuto un aborto e continua con la sua farsa, per tenersi ben stretta Roberto. Ora che il Ferri le ha preferito, nuovamente, Marina e che con lei intende rifarsi una vita, Lara è costretta a stringere i denti e a sborsare delle ingenti somme di denaro, per procurarsi un bambino da spacciare come il suo. Non avrà l'amore di Roberto ma occuperà per sempre un posto molto importante nella sua vita, come madre di uno dei suoi eredi. Peccato però che le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che presto la donna farà una scoperta sconvolgente: è al verde. Si accorgerà di non avere più tanto denaro e di essere sull'orlo della bancarotta. Questa scoperta la porterà a fare una mossa molto particolare e pericolosa.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Lara e Marina stringono un patto economico

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Lara chiederà aiuto a Marina per risolvere i suoi problemi economici. La scelta della Giordano non sarà ovviamente casuale. La Martinelli ha intenzione di ottenere il denaro necessario per pagare la ragazza che le darà suo figlio ma dovrà sottostare alle richieste di Marina. La Signora di Upas vorrà qualcosa in cambio dalla sua nemica numero 1 e pare che le chiederà di lasciare immediatamente la città, levandosi dai piedi.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Lara lascia Napoli

Costretta dal patto stretto con Marina, Lara farà le valigie. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la Martinelli sarà pronta a lasciare Napoli e da quanto sembra se ne andrà davvero. Ci chiediamo però se la sua partenza sarà definitiva o meno. Quel che pare certo è che per un po' il suo personaggio non sarà presente nelle trame di Upas ma immaginiamo che farà la sua ricomparsa con il bambino che tanto ha cercato. Ci poniamo anche la domanda su come reagirà Roberto nel sapere la madre di suo figlio lontana da casa. Il Ferri non nutre alcun sentimento per Lara ma si porrà sicuramente la domanda su cosa stia succedendo? E se la donna, una volta tornata, non gli facesse credere di essere stata cacciata da Marina e che la Giordano abbia alla fine allontanato il suo amante dal suo erede? Roberto potrebbe addirittura arrabbiarsi con l'unica persona che, in tutti questi anni, ha saputo tenergli testa. Insomma Lara potrebbe sfruttare a suo vantaggio, questo momento di difficoltà e contare sul fatto di essere diventata la mamma di un Ferri junior.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.